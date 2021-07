BTSが7月9日21:00に新曲「Permission to Dance」のパフォーマンスをNAVER NOW.にて初公開する。

5月に配信リリースし、大ヒット中の楽曲「Butter」を表題曲としたCDシングル「Butter」を7月9日にリリースするBTS。シングルの収録曲「Permission to Dance」は「Make It Right (feat.Lauv)」以来、2年ぶり2度目の“シーランヒョン”ことエド・シーランとのコラボで注目される新曲だ。「Permission to Dance」初パフォーマンスの場となるNAVER NOW.での配信はトークショーとパフォーマンスステージの2部構成。同日21:30にはHYBE LABELSのYouTubeチャンネルでも「Permission to Dance」のパフォーマンス映像が公開される。