7月5日(月)にTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」の出演アーティスト第2弾が発表された。

今回出演がアナウンスされたのはGENERATIONS from EXILE TRIBE、adieu(上白石萌歌)、まるりとりゅうがの3組。GENERATIONSは7月14日リリースのニューアルバム「Up & Down」からリード曲「Make Me Better」を、adieuは新作ミニアルバム「adieu 2」から君島大空が作詞作曲を手がけた「春の羅針」を、それぞれフルサイズで披露する。2週連続出演となるまるりとりゅうがは「サニー」をパフォーマンス。このほかSnow Man、ENHYPENの出演も決定している。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2021年7月5日(月)21:00~22:00

<出演者および歌唱曲>

adieu(上白石萌歌)「春の羅針」

ENHYPEN「Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

Snow Man「HELLO HELLO」「YumYumYum ~SpicyGirl~」

まるりとりゅうが「サニー」

※記事初出時、アーティスト名の表記に誤りがありました。お詫びして訂正します。