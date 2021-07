アニメイトで『ヒロアカ』フェア！ ポストカードをゲットしよう♪

アニメイトは、「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション公開記念フェア in アニメイト」を2021年7月31日(土)から全国アニメイト・アニメイト通販にて開催する。



『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中、堀越耕平による同名の大人気コミックを原作とするアニメが現在毎週土曜夕方5:30に放送中。オリジナル劇場版第3弾『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』は8月6日(金)より全国ロードショー予定だ。

「個性」と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称「デク」が社会を守り、個性を悪用する犯罪者 ”敵<ヴィラン>” に立ち向かう「ヒーロー」になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語。「友情・勝利・努力」をまっすぐに突き進むジャンプ王道ヒーローアクションだ。



全国アニメイト・アニメイト通販にて7月31日(木)から8月22日(日)まで開催される、「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション公開記念フェア in アニメイト」では、期間中、『僕のヒーローアカデミア』関連のキャラクターグッズを購入・予約(内金)1100円(税込)毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDを購入・予約(内金1100円〈税込〉以上必須)1点毎に、ポストカード(全6種)をランダムで1枚プレゼント!

特典絵柄は、アイスクリームやスイカなどの食べ物を手にした緑谷出久たち6人の描き下ろしイラストとなっている。



アニメイトではさらに、映画を楽しむための3つのMISSIONを用意。Twitterやアニメイトアプリ、劇場半券を使用した内容になっているため、こちらも合わせてぜひ参加しよう!



(C)2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C)堀越耕平/集英社 (C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会