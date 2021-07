映画「プロメア」とサンリオのキャラクター・リトルツインスターズのコラボグッズを扱う期間限定ショップが、本日7月1日に東京・新宿マルイアネックスにオープンした。

グッズのイラストは「プロメア」のキャラクターデザインを担当したコヤマシゲトによる描き下ろし。ワイヤーキーホルダー、ミラー、アクリルオブジェ、グラスマグカップなどがラインナップに並ぶ。なお税込3000円以上購入するごとに、ダイカットクッションなどが当たる抽選会に1回参加することができる。

映画「プロメア」×「リトルツインスターズ」×THEキャラSHOP

期間:2021年7月1日(木)~13日(火)

場所:東京都 新宿マルイアネックス6F

時間:施設営業時間に準ずる(最終日は18:00まで)

(c)TRIGGER・中島かずき/XFLAG (c) '21 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. S620339