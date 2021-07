矢野顕子、グランドセイコーのイメージソングを担当

現在の日本を代表する女性クリエイターたちの”創作の時”を紹介するグランドセイコーの特別企画【グランドセイコー 「彼女たちの時間」】。第一弾出演者として、今年デビュー45周年を迎える矢野顕子が登場。また、最新アルバムから提供されたイメージソングのスペシャルムービーも公開される。



デビュー以来日本を代表するアーティストとしてジャンルやカテゴリーに括られない斬新なスタイルで活躍を続ける矢野顕子。1976年7月25日のデビューアルバム『JAPANESE GIRL』のリリースからまもなく45周年を迎える節目の年に、オリジナルアルバムをリリースする。



先日、8月25日リリースとなるそのオリジナルアルバム『音楽はおくりもの』の収録曲詳細が発表されたばかりだが、その中の新曲「Nothing In Tow」がwebコンテンツ【グランドセイコー 「彼女たちの時間」】のイメージソングに起用されることが発表された。



【グランドセイコー 「彼女たちの時間」】は、ウオッチ等の企画・開発・製造および国内外への販売を手掛けるセイコーウオッチ株式会社が、自社で立ち上げたweb コンテンツ。特設サイト内では、現在の日本を代表する女性クリエイターたちの”創作の時”を紹介。連載形式のテキストインタビューを通じ、彼女たちの創造姿勢、哲学を深掘りし、作品完成までに費やされるかけがえのない”時間”を紐解く。

今回、その第一弾として矢野顕子の登場が決定。 撮り下ろし写真とともに”創作と時”をテーマに、インタビューを掲載。「Nothing In Tow」に込めた思いもたっぷり語られている。



イメージソングとして起用された楽曲「Nothing In Tow」は、アルバム『音楽はおくりもの』を締めくくる10曲目に収録される楽曲で、矢野が数年前から温めていたアイディアを今回のアルバム制作にあたって形にした作品で、コラボレーション・ミュージックビデオも制作され、同サイト内で公開中だ。



6月23日からはアルバムの1曲目に収録される「遠い星、光の旅。」が先行配信中だ。



グランドセイコー 「彼女たちの時間」

https://www.grand-seiko.com/jp-ja/special/storiesofgrandseiko/gsl2021/

Digital Single

矢野顕子「遠い星、光の旅。」

6月23日配信開始

https://jvcmusic.lnk.to/StarsAfar



NEW ALBUM

矢野顕子 『音楽はおくりもの』

8月25日発売

https://www.musicisagift.net/

45周年記念限定盤 (CD + Blu-ray) VIZL-1833 / 7,480円(税込)

通常盤 (CD / 紙ジャケ仕様) VICL-65453 / 3,300円(税込)

レコード (1LP) VIJL-60245 / 4,950円(税込)

CD収録内容(*限定盤・通常盤・LP共通)

1 遠い星、光の旅。

作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子

2 わたしがうまれる

作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子

3 わたしのバス(Version 2)

作詞:矢野顕子 作曲:矢野顕子

4 魚肉ソーセージと人

作詞:矢野顕子 作曲:矢野顕子

5 愛を告げる小鳥

作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子

6 津軽海峡・冬景色

作詞:阿久悠 作曲:三木たかし

7 大家さんと僕

作詞:矢野顕子 作曲:矢野顕子

8 なにそれ(NANISORE?)

作詞:糸井重里 作曲:矢野顕子

9 音楽はおくりもの

作詞:矢野顕子 作曲:矢野顕子

10 Nothing In Tow

作詞:矢野顕子 作曲:矢野顕子



Blu-ray収録内容(*限定盤のみ)

昨年12月13日にNHKホールにて行われ貴重なLIVEとなった「さとがえるコンサート2020」をBlu-rayにて高画質で収録。



Members:矢野顕子(Pf, Vo, Key)、小原礼(B)、佐橋佳幸(G)、林立夫(Ds)

2020.12.13 at NHK Hall



<収録曲>

1 バナナが好き

2 クリームシチュー

3 ふりむけばカエル

4 愛を告げる小鳥

5春咲小紅

6 Paper Doll

7 Prayer

8 H.O.S.(Instrumental)

9 When Were in Space

10 大家さんと僕

11 遠い星、光の旅。

12 また会おね

13 津軽海峡・冬景色

14 ラーメンたべたい

15 ひとつだけ

−ENCORE−

16 ごはんができたよ

17 Greenfields



ライブ情報

アルバム発売記念(バンド編成)

『音楽はおくりもの』リリース記念ライブ

矢野顕子 featuring 小原礼, 佐橋佳幸, 林立夫

8月31日(火) [1st]Open 5:00pm / Start 6:00pm [2nd]Open 7:45pm / Start 8:30pm

BLUE NOTE TOKYO(南青山)

<発売日>一般 : 7/12(月)

<ミュージックチャージ>¥ 8,800(税込)

www.bluenote.co.jp/jp/artists/akiko-yano/



Solo Live(ピアノ弾き語り)

9/03(金)ブルーノート東京

9/04(土)ブルーノート東京

www.bluenote.co.jp/jp/artists/akiko-yano-solo/



9/06(月)ビルボードライブ大阪

9/07(火)ビルボードライブ大阪

問:会場 06-6342-7722



9/09(木)浜離宮朝日ホール

問:チケットポート 03-6327-3710



9/11(土)ぎふ清流文化プラザ 長良川ホール

問:(公財)岐阜県教育文化財団 プラザ事業課 058-233-8164



矢野顕子オフィシャルサイト https://www.akikoyano.com/