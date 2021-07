『スーパー戦隊シリーズ』ノンストップミックス第2弾！ 視聴動画公開

スーパー戦隊シリーズ ノンストップミックスCD第2弾『スーパー戦隊シリーズ 45th Anniversary NON-STOP BEST MIX vol.2 by DJシーザー』の視聴動画が公開。さらに、DJシーザー、マロン from RAB(リアルアキバボーイズ)よりコメントが到着した。



スーパー戦隊シリーズの45作品目となる『機界戦隊ゼンカイジャー』の放送開始を記念して2021年3月に第1弾が発売されたスーパー戦隊シリーズノンストップミックスCDは、スーパー戦隊シリーズ第1作目『秘密戦隊ゴレンジャー』から、第45作目 『機界戦隊ゼンカイジャー』までの主題歌を中心としたノンストップミックスを収録。

「アニクラの帝王」DJシーザーがミックスを手掛け、マロン from RAB(リアルアキバボーイズ)がジャケットのイラストを手掛けたことなどで話題となった。



2021年7月21日(水)に発売となる第2弾では、前作に引き続きミックスをDJシーザーが、ジャケ写イラストをマロン from RAB(リアルアキバボーイズ)が手掛ける。両名からはコメントも到着した。



さらに、vol.2の冒頭の3曲を試聴できる動画が、日本コロムビア 公式YouTubeチャンネルにて公開!

M1『侍戦隊シンケンジャー』 ~ M2『炎神戦隊ゴーオンジャー』 ~ M3『爆竜戦隊アバレンジャー』のグルーヴ溢れる繋がりを感じてほしい。



