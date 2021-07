ラ・リーガは6月30日、2021-22シーズンの日程を発表した。

昨季、7年ぶり11度目の優勝を果たしたアトレティコ・マドリードは、8月15日に予定されている開幕節でセルタと対戦。レアル・マドリードはアラベス、バルセロナはレアル・ソシエダが初戦の相手となる。

全世界の注目を集めるレアル・マドリードとバルセロナの直接対決“エル・クラシコ”は、第10節(2021年10月24日)、第29節(2022年3月20日)に組まれた。“マドリード・ダービー”は、2021年12月12日の週にレアル・マドリードのホームで、2022年5月8日の週にアトレティコ・マドリードのホームで行われる。また、アトレティコ・マドリードとバルセロナの直接対決は、第8節と第23節に予定されている。

21-22シーズンのラ・リーガの主な対戦カードは以下の通り。

■第1節(21年8月15日)

アラベス vs レアル・マドリード

エルチェ vs アスレティック・ビルバオ

オサスナ vs エスパニョール

カディス vs レバンテ

セビージャ vs ラージョ・バジェカーノ

セルタ vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs レアル・ソシエダ

バレンシア vs ヘタフェ

ビジャレアル vs グラナダ

マジョルカ vs ベティス

■第2節(21年8月22日)

アスレティック・ビルバオ vs バルセロナ

アトレティコ・マドリード vs エルチェ

レバンテ vs レアル・マドリード

■第3節(21年8月29日)

アトレティコ・マドリード vs ビジャレアル

バルセロナ vs ヘタフェ

ベティス vs レアル・マドリード

■第4節(21年9月12日)

エスパニョール vs アトレティコ・マドリード

セビージャ vs バルセロナ

レアル・マドリード vs セルタ

■第5節(21年9月19日)

アトレティコ・マドリード vs アスレティック・ビルバオ

バルセロナ vs グラナダ

バレンシア vs レアル・マドリード

■第6節(21年9月22日)

カディス vs バルセロナ

ヘタフェ vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs マジョルカ

■第7節(21年9月26日)

アラベス vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs レバンテ

レアル・マドリード vs ビジャレアル

■第8節(21年10月3日)

アトレティコ・マドリード vs バルセロナ

エスパニョール vs レアル・マドリード

■第9節(21年10月17日)

グラナダ vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs バレンシア

レアル・マドリード vs アスレティック・ビルバオ

■第10節(21年10月24日)

アトレティコ・マドリード vs レアル・ソシエダ

バルセロナ vs レアル・マドリード

■第11節(21年10月27日)

ラージョ・バジェカーノ vs バルセロナ

レアル・マドリード vs オサスナ

レバンテ vs アトレティコ・マドリード

■第12節(21年10月31日)

アトレティコ・マドリード vs ベティス

エルチェ vs レアル・マドリード

バルセロナ vs アラベス

レアル・ソシエダ vs アスレティック・ビルバオ

■第13節(21年11月7日)

セルタ vs バルセロナ

バレンシア vs アトレティコ・マドリード

ベティス vs セビージャ

レアル・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ

■第14節(21年11月21日)

アトレティコ・マドリード vs オサスナ

グラナダ vs レアル・マドリード

バルセロナ vs エスパニョール

■第15節(21年11月28日)

カディス vs アトレティコ・マドリード

ビジャレアル vs バルセロナ

レアル・マドリード vs セビージャ

■第16節(21年12月5日)

アトレティコ・マドリード vs マジョルカ

バルセロナ vs ベティス

レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード

■第17節(21年12月12日)

オサスナ vs バルセロナ

レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード

■第18節(21年12月19日)

セビージャ vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs エルチェ

レアル・マドリード vs カディス

レバンテ vs バレンシア

■第19節(22年1月2日)

アトレティコ・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ

ヘタフェ vs レアル・マドリード

マジョルカ vs バルセロナ

■第20節(22年1月9日)

グラナダ vs バルセロナ

ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs バレンシア

■第21節(22年1月19日)

アスレティック・ビルバオ vs レアル・マドリード

アトレティコ・マドリード vs レバンテ

バルセロナ vs ラージョ・バジェカーノ

■第22節(22年1月23日)

アトレティコ・マドリード vs バレンシア

アラベス vs バルセロナ

レアル・マドリード vs エルチェ

■第23節(22年2月6日)

バルセロナ vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs グラナダ

■第24節(22年2月13日)

アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ

エスパニョール vs バルセロナ

ビジャレアル vs レアル・マドリード

■第25節(22年2月20日)

アスレティック・ビルバオ vs レアル・ソシエダ

オサスナ vs アトレティコ・マドリード

バレンシア vs バルセロナ

レアル・マドリード vs アラベス

■第26節(22年2月27日)

アトレティコ・マドリード vs セルタ

セビージャ vs ベティス

バルセロナ vs アスレティック・ビルバオ

ラージョ・バジェカーノ vs レアル・マドリード

■第27節(22年3月6日)

エルチェ vs バルセロナ

ベティス vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ

■第28節(22年3月13日)

アトレティコ・マドリード vs カディス

バルセロナ vs オサスナ

マジョルカ vs レアル・マドリード

■第29節(22年3月20日)

ラージョ・バジェカーノ vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs バルセロナ

■第30節(22年4月3日)

アトレティコ・マドリード vs アラベス

セルタ vs レアル・マドリード

バルセロナ vs セビージャ

■第31節(22年4月10日)

マジョルカ vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs ヘタフェ

レバンテ vs バルセロナ

■第32節(22年4月17日)

アトレティコ・マドリード vs エスパニョール

セビージャ vs レアル・マドリード

バルセロナ vs カディス

■第33節(22年4月20日)

アトレティコ・マドリード vs グラナダ

オサスナ vs レアル・マドリード

レアル・ソシエダ vs バルセロナ

■第34節(22年5月1日)

アスレティック・ビルバオ vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs マジョルカ

バレンシア vs レバンテ

レアル・マドリード vs エスパニョール

■第35節(22年5月8日)

アトレティコ・マドリード vs レアル・マドリード

ベティス vs バルセロナ

■第36節(22年5月11日)

エルチェ vs アトレティコ・マドリード

バルセロナ vs セルタ

レアル・マドリード vs レバンテ

■第37節(22年5月15日)

アトレティコ・マドリード vs セビージャ

カディス vs レアル・マドリード

ヘタフェ vs バルセロナ

■第38節(22年5月22日)

バルセロナ vs ビジャレアル

レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリード

レアル・マドリード vs ベティス