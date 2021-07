日本サッカー協会(JFA)は1日、2022FIFAワールドカップアジア最終予選のマッチスケジュールを発表した。

同日に行われた組み合わせ抽選会でオーストラリア、サウジアラビア、中国、オマーン、ベトナムと同じグループBに振り分けられた日本は、9月2日にホームでオマーンとの初戦を迎える。また10月には、アウェイでのサウジアラビア戦の5日後、ホームでオーストラリア戦を迎える日程となった。

ホーム&アウェー形式で10試合を戦う最終予選は、各グループの首位と2位の計4チームがW杯本大会への出場権を獲得。各グループ3位チームはアジアプレーオフで対戦し、その勝者は大陸間プレーオフを経由してW杯出場を目指すことになる。

今回発表されたW杯アジア最終予選の日本代表のマッチスケジュールは以下の通り。(※左側がホーム)

▼2021年9月2日(木)

日本 vs オマーン

▼9月7日(火)

中国 vs 日本

▼10月7日(木)

サウジアラビア vs 日本

▼10月12日(火)

日本 vs オーストラリア

▼11月11日(木)

ベトナム vs 日本

▼11月16日(火)

オマーン vs 日本

▼2022年1月27日(木)

日本 vs 中国

▼2月1日(火)

日本 vs サウジアラビア

▼3月24日(木)

オーストリア vs 日本

▼3月29日(火)

日本 vs ベトナム