タイプを合わせて揃えよう！ 『ポケモン』ルービックキューブ

メガハウスは、TVアニメ『ポケットモンスター』に登場するポケモン達がデザインされたルービックキューブ「ポケットモンスター ルービックキューブ」を2021年6月下旬から発売開始した。



ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズル。1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開し、日本では1980年7月25日に発売された。



本商品は52匹のポケモンがデザインされており、同じ色ごとに揃えるとルービックキューブの6面が完成。各面は「ノーマルタイプ」「でんきタイプ」「ドラゴンタイプ」「くさタイプ」「みずタイプ」「ほのおタイプ」 で色が分かれている。

同梱の「6面完成攻略書」を見ながら揃えることもでき、ルービックキューブが初めての方も気軽に楽しむことができる。



また、ルービックキューブの素体(本体)や台座はクリア素材で、揃えて遊ぶのはもちろん、飾っても楽しむことが可能だ。



(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon RUBIKS TM & (C) 2021 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.