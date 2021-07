『すみっコぐらし』てのりぬいぐるみも♪ 限定グッズをデニーズで！

デニーズは、2021年7月6日(火)より、夏のすみっコぐらしキャンペーンを実施する。



2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。



この夏のキャンペーンでは、デニーズ史上初「オリジナルてのりぬいぐるみ(7月22日販売開始)」や、「オリジナルすみっコぐらし nanacoカード(7月6日申し込み開始)」が登場♪



また、デニーズ公式アプリでは、会員のステージに応じて「おでかけサイクリング(自転車)」などの豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施する。



デニーズと『すみっコぐらし』とのコラボレーションは、2021年4月より年間を通して実施中。この夏も『すみっコぐらし』と一緒にデニーズで楽しい時間を過ごそう♪



>>>『すみっコぐらし』オリジナルグッズを見る♪(写真4点)



(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.