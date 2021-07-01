Netflixにて独占配信されるアニメ「BIOHAZARD：Infinite Darkness（バイオハザード：インフィニット ダークネス）」より、レオン、クレアら4人の「スペシャルキャラクターアート」が公開された。

「BIOHAZARD：Infinite Darkness」は、ゲーム「バイオハザード」シリーズの人気キャラクター・レオンとクレアの2人を軸に物語が展開されるホラーアクション。公開された「スペシャルキャラクターアート」ではレオン、クレアに加え、今作がシリーズ初登場となるジェイソン、シェンメイのソロビジュアルが描かれた。険しい顔つきで銃を構えるレオンとジェイソン、ライトを片手に“何か”を探すような仕草のクレア、複雑な表情を見せながら佇むシェンメイの姿が収められている。

アニメ「BIOHAZARD：Infinite Darkness」は7月8日より全世界で配信。レオン役は森川智之、クレア役は甲斐田裕子、ジェイソン役は立木文彦、シェンメイ役は潘めぐみが演じる。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD：Infinite Darkness」

Netflixにて2021年7月8日（木）に全世界独占配信

スタッフ

原作・製作・監修：株式会社カプコン

監督：羽住英一郎

脚本：武藤将吾、羽住英一郎

エグゼクティブプロデューサー：小林裕幸（カプコン）

製作プロデューサー：篠原宏康（トムス・エンタテインメント）

プロデューサー：古屋厚（ROBOT）

CGプロデューサー：宮本佳（Quebico）

フル3DCGアニメーション制作：Quebico

制作プロデュース：トムス・エンタテインメント

クリエイティブアドバイザー：トニー石塚（Sony Pictures Entertainment）

音楽：菅野祐悟

日本語吹替キャスト

レオン・S・ケネディ：森川智之

クレア・レッドフィールド：甲斐田裕子

ジェイソン：立木文彦

シェンメイ：潘めぐみ

パトリック：野島健児

グラハム大統領：井上和彦

ウィルソン国防長官：田原アルノ

ライアン大統領補佐官：小形満

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