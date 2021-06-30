BTSが7月3日（土）に日本テレビ系で放送される音楽特番「THE MUSIC DAY」に出演する。

「THE MUSIC DAY」は今年で9年目を迎える、日テレ系夏の音楽特番。BTSはミュージックビデオの再生回数が4億回を突破し、アメリカ・Billboardのメインチャート「Hot 100」で5週連続首位をキープしている世界的なヒット曲「Butter」を披露する。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2021年7月3日（土）15:00～22:54

＜出演者＞

あいみょん / adieu / Ado / BTS / いきものがかり / EXIT / EXILE / AKB48 / ENHYPEN / 岡村孝子 / 荻野目洋子 / Official髭男dism / ORANGE RANGE / KAT-TUN / 上白石萌音 / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / きゃりーぱみゅぱみゅ / King & Prince / 倉木麻衣 / 倖田來未 / 櫻坂46 / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / ジャニーズWEST / 鈴木亜美 / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Sexy Zone / 高橋洋子 / DA PUMP / DISH// / DEAN FUJIOKA / 東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大 / TOMORROW X TOGETHER / TWICE / NEWS / 乃木坂46 / Novelbright / 花＊花 / PUFFY / Perfume / 早見優 / ピコ太郎 / 一青窈 / 日向坂46 / 昼南乃風 / V6 / Foorin / Hey! Say! JUMP / 星野源 / 松本伊代 / 三浦大知 / 宮本浩次 / モーニング娘。'21 / MONGOL800 / 安田レイ / 優里 / ゆず / Little Black Dress / WANIMA / and more

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一 / 水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

NEXTゲート司会：バカリズム / 市來玲奈（日本テレビアナウンサー）