究極の対決をお手元で！ 『コング（2021）』が至高の立体化

大網が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、『UA Monsters KONG from GODZILLAvs.KONG (2021) 完成品フィギュア(メガハウス)』を現在案内中だ。



1933年にアメリカで公開された特撮映画『キングコング』に登場するキャラクター、キングコング。映画は空前の大ヒットを巻き起こし、以降様々な分野に影響を与えた。

ゴジラシリーズをはじめとした日本映画にも登場し、2021年7月2日(金)には『ゴジラvsコング』の公開が控えている。



この度、そんな『ゴジラvsコング』に登場する「コング(2021)」が迫力のスケール、至高の造形を誇るUA Monstersにラインナップ!

映画の3D資料を基に、余すことろなく再現された独特の筋肉質なフォルム、細部まで緻密に造形された毛並み表現、牙を向き咆哮する凶暴な表情を徹底再現! 全高約30cmのスケールは、まさに守護神たる存在感を醸し出す。



各関節部分は回転軸を利用しポージングが可能。また作中に登場する斧の武器が付属し、手に保持させることが出来る。

別売りの同シリーズ「ゴジラ(2019)」と並べて飾れるサイズ感なので、手元で「究極の対決」を再現することも可能だ。



最強はどっちだ⁉︎ 堂々たるコングの雄姿を飾って、遊んで、堪能しよう!



>>>守護神コング登場! 「コング(2021)」をいろんな角度で見る!(写真7点)



(C) 2021 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM &(C)TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM &(C)Legendary