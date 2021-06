7月14日(水)18:30よりフジテレビ系で放送される音楽特番「2021 FNS歌謡祭 夏」の出演アーティスト第2弾が発表された。

第2弾では池田エライザ、石崎ひゅーい、尾崎裕哉、上白石萌音、JO1、清水美依紗、橋本愛、ハラミちゃん、宮本笑里、森七菜、薬師丸ひろ子の11組が追加された。

また「FNS歌謡祭」の見どころでもあるアーティスト同士のコラボレーションの内容も公開された。郷ひろみはJO1と「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」、緑黄色社会のボーカリストの長屋晴子と「言えないよ」を歌唱。徳永英明はNEWSと「壊れかけのRadio」、そしてDA PUMPとお互いの名曲「if...」と「夢を信じて」をコラボレーションする。AIはDISH//の北村匠海と「Story」をお届け。尾崎豊のファンを公言する石崎ひゅーいと、尾崎の長男である尾崎裕哉は「15の夜」を披露する。川崎鷹也は「魔法の絨毯」でEXILE NAOTOとコラボレーション。倖田來未と三浦大知はDREAMS COME TRUEの「何度でも」を歌唱する。

また番組では、松本隆の作詞活動50周年記念して特別企画が行われる。この企画では松本がこれまで作詞した楽曲より、川崎鷹也とAwesome City Clubが大滝詠一の「君は天然色」を、Little Glee Monsterがはっぴいえんどの「風をあつめて」を、池田エライザと宮本笑里が薬師丸ひろ子の「Woman “Wの悲劇”より」を披露する。

フジテレビ系「2021FNS歌謡祭 夏」

2021年7月14日(水)18:30~22:48

<出演者>

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

AI / 池田エライザ / 石崎ひゅーい / EXILE / Awesome City Club / 尾崎裕哉 / Official髭男dism / 上白石萌音 / 川崎鷹也 / Kis-My-Ft2 / 木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン / King & Prince / 倖田來未 / 郷ひろみ / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / JO1 / 清水美依紗 / Snow Man / DA PUMP / DISH// / TWICE / 徳永英明 / NEWS / 乃木坂46 / 橋本愛 / ハラミちゃん / V6 / 三浦大知 / 宮本笑里 / milet / 森高千里 / 森七菜 / 薬師丸ひろ子 / 優里 / ゆず / LiSA / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / and more