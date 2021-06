竹原ピストルが8月25日にニューアルバム「STILL GOING ON」をリリースする。

2019年9月発売の5thアルバム「It’s My Life」から約2年ぶりのアルバムとなる今作。昨年5月に配信された「リョウメンシダ」の弾き語りバージョンや、テレビ東京系ドラマ「バイプレイヤーズ~名脇役の森の100日間~」のエンディングテーマ「今宵もかろうじて歌い切る」の“Live at ドラマ「バイプレイヤーズ」撮影現場ver.”など全12曲が収録される。

アルバムは初回限定盤、通常盤、生産限定アナログ盤に加え、ビクターオンラインストア限定のスペシャルパッケージ盤といった4形態で販売される。初回限定盤には2019年に行われた「竹原ピストル 全国弾き語りツアー 2019-2020 It’s My Life」のさまざまな写真を収めたフォトブックが付属。スペシャルパッケージ盤は初回限定盤の内容に加え、Tシャツ、リストバンド、タオルがセットになっている。

さらに9月から10月にかけて「竹原ピストル 全国弾き語りツアー "STILL GOING ON"」が開催される。オフィシャルサイトでは本日6月30日から7月18日23:59までチケットの先行予約を受付中。

竹原ピストル「STILL GOING ON」収録曲

01. とまり木

02. たった二種類の金魚鉢

03. 御幸橋

04. なにもしないがしたい

05. あっかんべ、だぜ故郷

06. 南十字星(はいむるぶし)

07. Float Like a Buttrefly, Sting Like a Bee !!

08. 今宵もかろうじて歌い切る<Live at ドラマ「バイプレイヤーズ」撮影現場ver.>

09. ギラギラなやつをまだ持ってる

10. 夏のアウトロ コオロギの鳴く頃

11. きーぷ、うぉーきんぐ!!

12. リョウメンシダ<弾き語りver.>

竹原ピストル 全国弾き語りツアー "STILL GOING ON"

2021年9月6日(月)東京都 東京キネマ倶楽部

2021年9月7日(火)大阪府 BIGCAT

2021年9月12日(日)新潟県 NIIGATA LOTS

2021年9月14日(火)宮城県 Rensa

2021年9月30日(木)北海道 札幌PENNY LANE24

2021年10月8日(金)広島県 広島CLUB QUATTRO

2021年10月9日(土)高知県 CARAVAN SARY

2021年10月11日(月)福岡県 DRUM LOGOS

2021年10月12日(火)愛知県 THE BOTTOM LINE

2021年10月24日(日)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2021年10月29日(金)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)