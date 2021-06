BiSHアイナ・ジ・エンドが考える リンリン作詞の『beautifulさ』にみんなが惹かれる理由

BiSHのアイナ・ジ・エンドが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。メンバーのリンリンさんをゲストに迎え、リンリンさんが作詞した楽曲『beautifulさ』(2016年発売のセカンドアルバム『FAKE METAL JACKET』に収録)について、制作当時の思い出を聞きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」6月28日(月)放送分)アイナ:リンリンがBiSHになって初めて作詞した曲、『beautifulさ』が好きっていう(リスナーの)生徒ちゃん生徒くんがめっちゃいるんだよね。私ももう、何百回何千回歌ってるかわからんけど、いまだに歌いながら「いい歌詞やな」って思い直す瞬間があります。リンリン:そうなんだ。アイナ:歌詞を書いたときの気持ちを覚えてる?リンリン:初めて書いた歌詞だったから、中高で自分のなかにあった不満とか嫌なことをブワーって書いた。Aメロの『消えたい 死にたい朝に』は、テスト勉強とかテストとかに向けて言ってる。(学生時代は)テスト勉強が進まないとき、鉛筆をガンッて机にぶつけて壊したりしてたから。アイナ:テストの日の朝は消えたくなるよな。リンリン:うん。アイナ:でも衝撃的な話で、『beautifulさ』って、みんな“元気が出る曲”ってイメージやねんな。“息してたら明日は来るし”みたいな。でもリンリン的には、ちょっと違ったふうに歌詞を書いたんや。リンリン:うん、諦めの歌として書いてた。アイナ:どこが諦めなん? “どうせ明日は来るねんし……やろうか”みたいな?リンリン:“死なないからいいか”っていう感じ。アイナ:そういうちょっとネガティブな感情も持ってる曲やからこそ、多分みんなが好きなんじゃないかな? 行こうぜ行こうぜ! ばっかりの曲やったら、やっぱりしんどいときもあるもんね。その諦めがちょっと垣間見えるから、もしかしたらみんな好きなんかも。リンリン:たしかに。アイナ:すごいね、初めて書いた歌詞。リンリン:いや……(笑)。BiSH / beautifulさ [NEW HATEFUL KiND TOUR]@NHKホール<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/