東京 2020 組織委員会はこのほど、東京 2020 公式ライセンス商品「アイコニックポスター」の予約販売を、東京2020オフィシャルオンラインショップなどで開始した。

東京2020オリンピック公式アートポスターコレクション、東京2020パラリンピック公式アートポスターコレクション

このほど、国際オリンピック委員会(IOC)、国際パラリンピック委員会(IPC)は、東京2020公式アートポスターの中から、東京2020大会を象徴する「アイコニックポスター」を選出した。

オリンピックをテーマにしたものは、美術家・野老朝雄氏による「HARMONIZED CHEQUERED EMBLEM STUDY FOR TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES [EVEN EDGED MATTERS COULD FORM HARMONIZED CIRCLE WITH "RULE"」、パラリンピックをテーマにしたものは、グラフィックデザイナー・GOO CHOKI PAR氏による「パラリンピアン」が選ばれた。

今回、その決定を受け、東京2020公式ライセンス商品「東京2020 公式アートポスターコレクション」の新商品として、各50枚限定・作家による直筆のサインとシリアルナンバー入りのアイコニックポスターを発売する。

サイズは、1,030mm×728mm(フレームは除く)。素材は紙(フレームは除く)。東京2020オフィシャルオンラインショップ、OIL by 美術手帖などで取り扱う。価格は55万円。

野老朝雄(美術家)作品名:HARMONIZED CHEQUERED EMBLEM STUDY FOR TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES [EVEN EDGED MATTERS COULD FORM HARMONIZED CIRCLE WITH “RULE”の商品ラインナップ

GOO CHOKI PAR(グラフィックデザイナー)作品名:パラリンピアンの商品ラインナップ

また、アイコニックポスターに決定した2作品の商品として、複製原画、ポストカード、卓上カレンダー、ステッカーセット、クリアファイル、Tシャツ、トートバッグなども販売されている。

(C)Tokyo2020