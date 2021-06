ロッテは30日、「魅惑のボールパークで自由に遊ぶ、特別な夏」をコンセプトにした夏の特別イベント「BLACK SUMMER WEEKEND(ブラックサマーウィークエンド) supported by クーリッシュ」が7月2日〜4日楽天戦、7月9日〜11日の日本ハム戦、8月13日〜15日オリックス戦(いずれもZOZOマリンスタジアム)の計9試合にて開催されるのを受けて、イベント期間限定で「BLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュ」の限定グルメを販売することになったと発表した。



限定グルメは、イベントテーマカラーのブラックやミントグリーンを取り入れた夏を感じさせる爽やかなメニューが揃えられている。販売店舗や商品イメージはマリーンズ公式ホームページのグルメニュースにて。



▼ 「BLACK SUMMER WEEKEND supported by クーリッシュ」限定グルメ

・神秘のBLACK SUMMERソルティライチ:500円

・アボカドとエビのBLACK SUMMER丼~ネギ塩レモン風味~:980円

・BLACK SUMMER冷やし担々麺:850円、BLACK SUMMERカラーのサグカレー:1,200円

・特製BLACK SUMMERソースの鶏天:600円

・濃厚なBLACK SUMMERパンナコッタ:500円

・黒ゴマプリンのBLACK SUMMERパフェ:750円

・BLACK SUMMERソフト~ロッテオールスター~:600円

・抹茶フローズンBLACK SUMMER Ver.:800円

・BLACK SUMMERモヒート(ノンアルコール):650円

・BLACK SUMMERソーダ:500円。全て税込。



▼ 千葉ロッテマリーンズ広報室コメント

「いよいよ7月2日からファン待望のブラックサマーウィークエンドが始まります。球場内外でイベントに合わせて様々な企画をご用意しており限定グルメも多数取り揃えました。『神秘のBLACK SUMMER ソルティライチ』はソルティライチをベースとした冷凍レモンをトッピングしたフルーティーで飲みやすく夏を感じさせるドリンクです。なお当日は発表後、大きな反響をいただいたマリーンズズカラーのブラックをベースとし、球団ロゴや背番号、胸の『MARINES』の文字などに夏らしいミントグリーンを使用したデザインのブラックサマーユニホームを着用して試合を行います。前半戦も残りわずかとなりましたがブラックサマーユニホームと共に力強く勝ち続けていきます!」