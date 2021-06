「ゴジラ」シリーズと「とっとこハム太郎」のコラボによる「ゴジハムくんぬいぐるみ」の金・銀カラーが、本日6月30日より通販サイトのゴジラ・ストアで受注販売されている。

ゴジハムくんの金・銀は、2002年に「ゴジラ」シリーズと「とっとこハム太郎」の同時上映2作目として公開された「ゴジラ×メカゴジラ」「劇場版 とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ! 幻のプリンセス」の前売特典に登場したキャラクター。ぬいぐるみの金色、銀色の部分はギラギラと光沢のある生地が用いられている。また4月に発売され売り切れとなっていた「ゴジハムくんぬいぐるみ」赤・緑・青の3色の再販も実施。価格はいずれも税込1760円となる。

そのほか今年の4月1日に「ゴジハムくん」公式Twitter(@godzihamkun)に投稿された、「リアルゴジハムくん」イラストのTシャツも発売決定。イラストはアメコミ界で活躍するマット・フランクによるもので、「ゴジハムくん」生誕20周年プロジェクト発表の際に公開した自身のイラストをもとに、写実的なタッチのデザインに仕上げている。加えて「ゴジラ」「ハム太郎」デザインの「ネオンサンドiPhoneケース」とパーカーも発売。Tシャツ、iPhoneケース、パーカーの3アイテムは本日より通販サイト・AMNIBUSで受注が行われている。

TM & (c) TOHO CO., LTD. (c)河井リツ子/小学館