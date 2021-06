ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は29日(日本時間30日)、敵地でのニューヨーク・ヤンキース戦に「2番・指名打者(DH)」でスタメン出場。第3打席に2打席連続となる今季第28号本塁打を記録した。

驚愕の2打席連発は、同じく弾丸ライナーで右翼席に運んだ。



第2打席でメジャー単独トップに立つ27号ホームランを放った大谷。7点ビハインドとなった5回無死一塁の第3打席でも、先発右腕ジャーメソン・タイロン投手が1ボール2ストライクから投じた5球目、94.7マイル(約152キロ)のフォーシームを完璧に弾き返した。打球は1本目と同じくライナーで右翼席に飛び込む第28号ホームラン。打球速度は1本目を上回る112マイル(約180キロ)を計測した。









【動画】大谷翔平、驚愕の2打席連続28号ホームラン!

The second home run of the evening for Shohei Ohtani!

— Los Angeles Angels (@Angels)