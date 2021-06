寺田恵子(SHOW-YA)とSAKI(Mary's Blood、NEMOPHILA)が、7月6日(火)放送のTBS系「マツコの知らない世界」に出演する。

寺田とSAKIは「ガールズバンドの世界」のテーマ回に登場。番組MCのマツコ・デラックスから「威嚇がすごい」と言われた寺田は、ガールズバンドの第一人者として最前線を走り続けてきた経験から「使えるモノは全て使え!」とSAKIに激励の言葉をかける。見どころについて寺田は「マツコが私を責めるところ(笑)。(1991年当時)みんながすごく盛り上がって、SHOW-YAがこれから世界に行くんだ!ってとき、辞めやがって!って(笑)。あのツッコミを観てほしいです」とコメント。さらに「(マツコに)CDを渡して『これで海外に挑戦しますよ!』言ったら、『マジで!』って喜んでくれて、うれしかったです」と語っている。

またSHOW-YAが8月30日に12枚目のフルアルバム「SHOWDOWN」をリリースすることも決定した。本作のプロデュースは世界のメタルシーンで活躍する若井望(DESTINIA、SHORTINO)が担当。欧州ヘヴィメタル界の女帝、ドロ・ペッシュ(Doro)もゲスト参加している。本作は全編英詞で制作されており、バンド史上初の世界リリースとなる。アルバムについて寺田は、「30年前に夢を見ていた“世界”にまた同じメンバーでチャレンジできるのはすごくうれしいし、奇跡的だとは思っているから、若い子だけではなく、熟女も楽しんでほしいな! 世界中のみなさんに!(笑)」とコメントした。

なおSHOW-YAはこのアルバムを携え、デビュー35周年のアニバーサリーイヤーを締めくくるワンマンライブを8月29日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で行う。

SHOW-YA「SHOWDOWN」収録曲

CD

01. EYE to EYE

02. NEVER

03. HEAVY METAL FEMINITY feat. Dorothee Pesch

04. TOKYO,I Scream

05. KISS in the Riot

06. WIND

07. Thunder 8. HOLD ME

09. DON’T RUNAWAY

10. ROCKS

11. So...

12. I am the storm / WATASHI WA ARASHI

DVD(初回限定盤)

・「EYE to EYE」MV

・「TOKYO,I Scream」MV

SHOW-YA 35th Anniversary Live FINAL「Get Over」

2021年8月29日(日)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

TBS系「マツコの知らない世界」

2021年7月6日(火)20:57~22:00