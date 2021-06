フラカンとTHE NEATBEATSが東京・大阪でイベント開催、スプリット盤発売も

フラワーカンパニーズとTHE NEATBEATSは、2008年に一緒にハイエースを購入したハイエース兄弟。2組が共に走行距離50万キロを突破したことを記念し、2021年8月3日東京・新代田FEVER、8月6日大阪・堺FANDANGOで企画イベント「ハイエース兄弟、2台で100万km」を開催。さらに初のスプリット盤も発売する。



スプリット盤タイトルは『ロックタウンベイビー/ザッツオーライ』。それぞれ書き下ろした楽曲をMr.PANがレコーディング、各楽曲にお互いコーラスや演奏で参加し完成させた2曲を収録したCDと7インチレコードをライブ会場で販売する。



そして、8月13日に京都磔磔にてフラワーカンパニーズ がワンマンライブ「20年目の真赤な太陽」を開催する。2001年にメジャーレーベル、事務所を離れ、セルフマネジメントをスタート。同年8月にシングル「真赤な太陽」を会場限定で販売し。再スタートをきってから20年目を迎えた今夏、あの頃の自分たちの状況、気持ちを思い出し、想定したセットリストで挑む"仮想再現ライブ"を開催する。



いずれのライブも7月11日より一般チケットの発売がスタートする。





<リリース情報>



THE NEATBEATS / フラワーカンパニーズ

『ロックタウンベイビー / ザッツオーライ』



発売日:8月3日(火)「月刊フラカンFEVER 2021 vol.8」@LIVE HOUSE FEVER 会場にて販売開始

収録曲:

・「ロックタウンベイビー」THE NEATBEATS

・「ザッツオーライ」フラワーカンパニーズ

形態・価格:

CDシングル(オリジナルステッカー付):

価格:1000円(税込)

7インチレコード(オリジナルポストカード2枚付):

価格:1800円(税込)



<イベント情報>



「「月刊フラカンFEVER 2021 vol.8」〜ハイエース兄弟、2台で100万km〜」



日時:8月3日(火) 東京・LIVE HOUSE FEVER

時間:OPEN 17:15 / START 17:45

出演:フラワーカンパニーズ / THE NEATBEATS

料金:前売 4400円(税込 / ドリンク代別)

発売:2021年7月11日(日)10:00

※生配信あり(アーカイブ配信 〜8/9(月)23:59まで)

配信視聴チケット料金:2500円(税込)

視聴チケット発売期間:7月11日(日)10:00〜8/9(月)19:00まで

公演に関するお問い合わせ

LIVE HOUSE FEVER TEL:03-6304-7899

http://www.fever-popo.com/



「ハイエース兄弟、2台で100万km 大阪編」



2021年8月6日(金)大阪@堺FANDANGO

時間:OPEB 18:00 / START 18:30

出演:フラワーカンパニーズ / THE NEATBEATS

料金:前売 4400円(税込 / ドリンク代別)

発売:2021年7月11日(日)10:00

公演に関するお問い合わせ

堺FANDANGO TEL:072-256-4326

fandango.sakai@gmail.com







「20年目の真赤な太陽」



2021年8月10日(火)京都・磔磔

時間:OPEN 17:30 / START 18:00

出演:フラワーカンパニーズ

料金:前売 4400円(税込 / ドリンク代別)

発売:2021年7月11日(日)10:00

*生配信あり(アーカイブ視聴:〜8/16(月)23:59まで)

配信視聴チケット料金:2500円(税込)

視聴チケット発売期間:7月11日(日)〜8月16日(月)19:00まで

公演に関するお問い合わせ

京都磔磔 TEL : 075-351-1321

http://www.geisya.or.jp/~takutaku/



フラワーカンパニーズオフィシャルサイト:http://www.flowercompanyz.com/