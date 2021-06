SOL! さかた校長とこもり教頭のお金に関する話

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。6月28日(月)は、『俺が考えたお金儲けグランプリ!』をテーマにお届けしました。10代のリスナーが、自身の考える“お金を稼ぐ方法”を発表したのですが、番組冒頭でパーソナリティのさかた校長とこもり教頭が語っていた貯金やアルバイト経験の話を紹介します。さかた校長:急な話なんだけどさ、教頭は貯金してる?こもり教頭:まぁ、なにをもって貯金というかだよね……貯金はしてる。さかた校長:してるか? その感じで?!こもり教頭:貯金はしてるけど……増えてはない。さかた校長:え? どういうこと?!こもり教頭:……貯金って何?(笑)。さかた校長:意図的に、未来のためにお金を貯めていくことなんじゃないの?こもり教頭:意図的に、でしょ? だったらしてる……けど、減ってる(笑)。さかた校長:どういう状態?こもり教頭:収入より支出が多いんだよね(笑)。さかた校長:治らんなぁ(笑)。こもり教頭:逆に校長はどうなの?さかた校長:俺はしているね。すごく明確に、「月いくら」とかやっているね。こもり教頭:「月いくら」は、俺もあるんだけどなぁ……(笑)。さかた校長:(笑)。ちなみに、10代のころはバイトとかしていたの?こもり教頭:一応してましたよ。高校のときは、ダンススクールのアシスタントとか、番組で出演者さんの代わりにカメラリハーサルをやったりしていましたね。校長は?さかた校長:高校は部活ばかりだったからしてないけど、卒業してすぐに駅近くの個人経営の焼き鳥屋さんでやったいたよ。接客の仕方とか全部教えてもらったね。こもり教頭:しっかりやっていたんですね。さかた校長:10代でも大人でも、お金を稼ぐのって大変じゃない?こもり教頭:何かをして対価を得るというのは、すごく難しいことだなと思います。さかた校長:でも学校では、お金の稼ぎ方とか儲け方って教えてくれんやん?こもり教頭:たしかに!さかた校長:社会に出てからも、お金の稼ぎ方を学ぶ、ということがないまま、過ぎていることが多いでしょ?こもり教頭:多い! なんか、なんとなく稼いでる!さかた校長:教えてくれることないやん? なんとなく見て、聞いて、「あ、こんな感じ」みたいな。こもり教頭:しかも、ちょっといやらしくも感じるじゃない?「こうしたほうがお金稼げるよ」と、言ってくる人を。さかた校長:そうなんだよね。ということで、今夜のSCHOOL OF LOCK! は、そんなお金に関する授業、題して『俺が考えたお金儲けグランプリ!』。こもり教頭:お~。さかた校長:今夜は、妄想でもいいから、君のお金を儲ける方法とそれでいくら儲かるのかを教えてほしい!こもり教頭:どうやったらお金を稼げるのか、というのを真剣に考えたアイデアは聞いてみたいですね。さかた校長:ということで、今夜は生徒の君が考えたお金を稼ぐ方法を、俺たちが査定していきます。この日の放送では……・「列車が引退する際に発売される切符のような“勝手に記念切符”を、毎日10枚・2,380円で発売する」という16歳のリスナー・「希望の色に触れると色が変わる、使いたいペン先に変わる“魔法のカメレオンペン”を、1本870円で売る」という15歳のリスナー・「野菜にクラシックを聴かせるようにラジオを聴かせて育てた、商品名『~音の鉛筆が呼吸する~スクールオブロックリスナーえんぴつ』を、1本452円で販売する」という14歳のリスナー・「一粒1万円の米粒を、ブランド米として販売する」という15歳のリスナーと電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/