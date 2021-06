圧巻のパフォーマンス！ 『アニパチ』ライブオフィシャルレポート

Digital Doubleが主催する初のイベント『アニパチ-Anime Carnival- supported by OPENREC.tv』が6月26日(土)、TOKYO DOME CITY HALLで開催。そのオフィシャルレポートをお届けする。



Digital Doubleが動画配信プラットフォーム『OPENREC.tv』(オープンレックティービー)と企画・制作するアニメ・ゲーム・音楽関連の配信番組枠である『アニパチ』初のイベント、『アニパチ -Anime Carnival- supported by OPENREC.tv』。

『アニパチ』が誇るMayn、鈴木このみの豪華アーティストに加え、2021年10月より放送開始のTVアニメ『プラオレ!~ PRIDE OF ORANGE ~』(以下、『プラオレ!』)メインキャストからなる「チームプラオレ!」メンバーをゲストに迎え、初パフォーマンスや初解禁情報の発表、バラエティコーナーなどを実施した。



ステージにはMay'nさん、鈴木このみさん、チームプラオレ!(増田里紅さん、北守さいかさん、本郷里実さん、相良茉優さん、汐入あすかさん、森山由梨佳さん、青山吉能さん)が登場。会場にいるファンだけでなく、オンライン配信を視聴する多くのファンも一緒になって、歌姫たちが豪華に彩るライブイベントを楽しんだ。



オープニングトークで会場からの大きな拍手に包まれながらステージに現れたのはMay'nさん、鈴木さん、そして『チームプラオレ!』から相良さん。3人は今回のイベント開催についての喜びを語ったほか、Digital Doubleと動画配信プラットフォーム「OPENREC.tv」が企画・制作するアニメ・ゲーム・音楽関連の配信動画枠「アニパチ」でそれぞれがパーソナリティをつとめている番組について、印象的だったエピソードを挟みながら聴きどころなどを紹介した。



ライブのトップバッターとして登場したのは鈴木このみさん。『Blow out』で一気に会場のテンションを急上昇させると、観客と一緒になってクラップを楽しんだ『Nice to Me CHU!!』や『世界は疵を抱きしめる』で観客を盛り上げていく。そして一転、胸に手を当てて、『舞い降りてきた雪』を歌唱すると、客席では白いサイリウムが瞬いていた。

声帯結節の手術やコロナ禍から一年が始まったが、今はとても歌手人生が充実しているという鈴木さん。支えてくれたファンへ向けて感謝の一言を述べ、思いを込めて『Bursty Greedy Spider』を熱く激しく歌い上げた。



続いて登場したのは10月より放送予定の日光市を舞台にした女子アイスホッケーアニメ『プラオレ!』のメインキャスト7名による声優ユニット「チームプラオレ!」。今年3月に開催された「AnimeJapan 2021」でお披露目された、白を基調とした可愛い衣装姿で登場するとアニメの劇中歌『ハレ、のちドリーミンぐっ!○』を元気いっぱいに初披露した。

北守さん、本郷さん、増田さんはステージに立つこと自体が初めてということで、ちょっと緊張気味なようすだったものの、初々しくも息のあった振り付けで歌う「チームプラオレ!」のパフォーマンスに観客は大よろこびだった。



トークパートでは、10月より放送予定のTVアニメ『プラオレ!』のオープニング主題歌『ファイオー・ファイト!』を「チームプラオレ!」が歌うことが発表されると会場からは大きな拍手が。さらにエンディング主題歌『オレンジ』はMaynさんが、ゲーム『プラオレ!~SMILE PRINCESS~』主題歌となった『Glorious Day』は鈴木さんが歌うことも合わせて公表された。



ライブのラストを飾ったのはMaynさん。激しさと力強さに満ちた『graphite/diamond』を皮切りに、6月30日発売のレーベル移籍第一弾アルバム『momentbook』に収録されている楽曲をダンサーをバックに熱唱していくと、会場のファンのボルテージも最高潮に。「いち早く聴いてほしい」と自身が作詞作曲を担当した、アルバムリード曲『Walk with moments』も初披露。この曲はオーディエンスの方々の手拍子で完成する曲にしたかったとのことで、その言葉通りに歌声と手拍子によって生まれた一体感に会場は包まれた。

そして大石昌良が手掛けた『未来ノート』は、日々を頑張るすべての人々に向けて作られた応援ソング。会場の、そして画面の向こうのファンに向けて、エールを贈るように歌い上げた。



最後は、レーベルメイトとなった鈴木このみさんとMaynさんによる夢の共演が実現、『Belief』を熱唱。いつか一緒に歌いたいと熱望していた鈴木さんは大よろこび。

May'nさんが「コラボじゃない、戦いだ」と語ったように、このライブだからこそ生まれたハイテンションでパワフルな2人の歌声が織りなす奇跡のような化学反応に、会場は大きな熱狂の渦に包まれた。



なお、本公演のアーカイブ配信は2021年7月4(日)23:59 まで。視聴チケット販売期間は21年6月12日(土)10:00~7月4日(日)21:00 までとなっている。



>>>ライブオフィシャルフォトを全て見る(写真5点)