BABYMETAL、日本武道館公演を全世界アンコール配信

BABYMETALが、「ENCORE GLOBAL STREAM」(全世界アンコール配信)を7月24日午後12時(LA)/午後3時(NY)/午後8時(UK)/午後9時(EU)に行う。



2021年6月26日に「10 BABYMETAL BUDOKAN WORLD PREMIERE」と銘打ち、2021年1月~4月にかけて行ったBABYMETAL史上初の日本武道館ワンマンライブ10公演「10 BABYMETAL BUDOKAN」の最終日公演を世界最速配信したBABYMETAL。アンコール配信の内容は、先日LIVE配信した「10 BABYMETAL BUDOKAN WORLD PREMIERE」のディレクターズカット版として、パフォーマンスの別テイクのカットを新たに加え、特別編集された内容となっている。7月25日午後11時59分PSTまでオンデマンドで視聴することができる。早割チケットも販売中で、特別限定グッズ付きのバンドルオプションやLIVE ALBUM「10 BABYMETAL BUDOKAN」(海外盤)のプレオーダーも開始。更に配信中は、エクスクルーシブな配信期間限定アイテムも販売される。







また、結成10周年イヤーのフィナーレを飾る作品として、「10 BABYMETAL BUDOKAN」の模様を収録したLIVE ALBUMの海外リリースも決定した。BABYMETAL RECORDSより10月1日にデジタル配信と2枚組CDの形態で発売される。更に、11月後半には、2枚組アナログ盤としての発売も予定している。







<リリース情報>



BABYMETAL

LIVE ALBUM『10 BABYMETAL BUDOKAN』



■【2CD】<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)

発売日:2021年10月1日(金)

■【2VINYL】<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)発売日:2021年11月後半予定

収録曲:

1. BABYMETAL DEATH - Shin ver. -

2. ljime, Dame, Zettai

3. Gimme Chocolate!!

4. Doki Doki ☆ Morning

5. GJ!

6. NO RAIN, NO RAINBOW

7. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

8. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

9. Megitsune

10. KARATE

11. Headbangeeeeerrrrr!!!!!

12. THE ONE

13. Road of Resistance



BABYMETAL

『10 BABYMETAL BUDOKAN』



詳細は、「10 BABYMETAL BUDOKAN」Special Websiteまで:https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/10babymetalbudokan/

発売日:2021年9月29日(水)

Blu-ray & DVD & LIVE ALBUM

タイトル:10 BABYMETAL BUDOKAN

▶Blu-ray & DVD

①【2Blu-ray(初回生産限定盤)】

<DOOMSDAY - Ⅰ & Ⅱ>13曲 + <DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>13曲(全26曲収録)

価格:15400円(税込)

品番:TFXQ-78193~78194

※アナログサイズジャケット仕様

②【Blu-ray(通常盤)】

<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)

価格:7700円(税込)

品番:TFXQ-78195

③【DVD(通常盤)】

<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)

価格:6600(税込)

品番:TFBQ-18237

※各形態の初回生産分にダブル購入者キャンペーン応募ハガキ封入

▶LIVE ALBUM

④【2CD(通常盤)】

<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)

価格:3300(税込)

品番:TFCC-86782~86783

※LIVE ALBUMの初回生産分にダブル購入者キャンペーン応募券封入

⑤【2VINYL(完全生産限定盤)】

<DOOMSDAY - Ⅸ & Ⅹ>(全13曲収録)

価格:5500(税込)

品番:TFJC-38096~38097

▶THE ONE限定盤

⑥【THE ONE限定盤2Blu-ray+4CD】

<DOOMSDAY - Ⅴ & Ⅵ>13曲 + <DOOMSDAY - Ⅶ & Ⅷ>13曲(全26曲)

価格:28600円(税込)

品番:ONEB-0030

タイトル:『10 BABYMETAL BUDOKAN』 - THE ONE LIMITED EDITION -

セット内容:Blu-ray(2枚 / 全26曲)、LIVE ALBUM(4枚 / 全26曲)

※64ページ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

⑦【THE ONE限定盤5Blu-ray+10CD】

<DOOMSDAY - Ⅰ~Ⅹ>(全65曲)

価格:66000円(税込)

品番:ONEB-0032

タイトル:『10 BABYMETAL BUDOKAN』 - THE ONE COMPLETE EDITION -

セット内容:Blu-ray(5枚 / 全65曲)、LIVE ALBUM(10枚 / 全65曲)

※104ページ写真集付きスペシャルパッケージ仕様

【ご注文ページ】

アーティストオンラインショップ『アスマート』

■『10 BABYMETAL BUDOKAN』 - THE ONE LIMITED EDITION -

https://www.asmart.jp/p_90025515

※受注受付期間

2021年6月26日(土)22:30~2021年7月29日(木)23:59



『『10 BABYMETAL BUDOKAN』 - THE ONE COMPLETE EDITION -』



https://www.asmart.jp/p_90025516

※受注受付期間

2021年6月26日(土)22:30~2021年7月27日(火)23:59

BABYMETAL『10 BABYMETAL BUDOKAN』主要販売サイト:https://lnk.to/10bmbudokanPR

【Blu-ray & DVD 早期予約・購入特典】

・早期予約特典:武道館公演記念ジャケットシート

※2021年8月18日(水) 23:59までにご予約の方が対象となります。一部対象外の店舗があるため、ご予約の際は事前にご確認ください。

・amazon特典:トートバッグ

・アスマート特典:A5クリアファイル

・7net:アクリルミニスマホスタンドキーホルダー

・TOYS STORE特典:マウスパッド

・amazon、アスマート、7net、TOYS STORE以外の店舗:ポストカード

【対象商品】「10 BABYMETAL BUDOKAN」(TFXQ-78193~78194 / TFXQ-78195 / TFBQ-18237)

※LIVE ALBUM、LIVE VINYL、THE ONE限定盤は映像特典の対象外となります。

【LIVE ALBUM 購入特典】

・全店舗共通特典:ステッカー

【対象商品】「10 BABYMETAL BUDOKAN」(TFCC-86782~86783)

※Blu-ray & DVD、LIVE VINYL、THE ONE限定盤はLIVE ALBUM特典の対象外となります。

【ダブル購入者キャンペーン】

・BABYMETALオリジナルクッション (10BM ver.)

【対象商品】「10 BABYMETAL BUDOKAN」

Blu-ray/DVD(TFXQ-78193~78194 / TFXQ-78195 / TFBQ-18237)のいずれかと

LIVE ALBUM(TFCC-86782~86783)をご購入いただきご応募いただいた方の中から抽選で100名様にプレゼントいたします。

※LIVE VINYL、THE ONE限定盤はダブル購入特典の対象外となります。

※各特典絵柄、ダブル購入特典の応募詳細は後日発表

