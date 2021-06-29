グローバル音楽チャンネル「MBCM」で放送されている人気音楽番組『SHOW CHAMPION』が、7月14日（水）からHuluで独占配信される。



『SHOW CHAMPION』は豪華K-POPアーティスト達が魅せるトーク＆パフォーマンスの音楽番組で、韓国現地放送の翌週にHuluで日本最速配信、日本語字幕ありの映像も、配信2週間後の7月28日（水）から配信開始。さらに、『SHOW CHAMPION』に出演した豪華K-POPスターたちの舞台裏での魅力を紹介する『SHOW CHAMPION BEHIND』も、7月27日（火）から独占配信される。



＜配信情報＞

■『SHOW CHAMPION』毎週水曜日新エピソード追加配信開始

7月14日（水）16:30～配信開始（字幕無し）※7/7韓国放送回

7月28日（水）0:00～配信開始（字幕有り）



■『SHOW CHAMPION BEHIND』毎週火曜日新エピソード追加配信開始

7月27日（火）18:00～配信開始（字幕有り）※7/6韓国配信回