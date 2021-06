BiSHが8月18日に東京・Zepp Tokyoでフリーライブ「TOKYO BiSH SHiNE 7」を開催する。

BiSHの夏の風物詩として毎年行われている「TBS」。昨年はコロナ禍の影響で無観客で開催されたが、今年は有観客で実施される。イベントに参加するには8月4日に発売されるメジャー4thアルバム「GOiNG TO DESTRUCTiON」に封入されている応募券を使って申し込みが必要。抽選制となるが、ファンクラブ会員は優先的に当選するシステムが採用されているので、まだ加入していない人はこの機会に検討してみよう。

また「GOiNG TO DESTRUCTiON」の詳細が発表された。新作には全14曲が収録され、この中にはアイナ・ジ・エンド作詞の「NATURAL BORN LOVERS」「STORY OF DUTY」、モモコグミカンパニー作詞の「WiTH YOU」、セントチヒロ・チッチ作詞の「狂う狂う」、アユニ・D作詞の「Beginning, End and Beginning」「STAR」というメンバー作詞による6曲が含まれる。

BiSH「TOKYO BiSH SHiNE 7」

2021年8月18日(水)東京都 Zepp Tokyo

OPEN 17:00 / START 18:00

BiSH「GOiNG TO DESTRUCTiON」収録曲

CD

01. CAN WE STiLL BE??

[作詞:松隈ケンタ×JxSxK / 作曲:松隈ケンタ]



02. in case...

[作詞:JxSxK / 作曲:松隈ケンタ]



03. STACKiNG

[作詞:竜宮寺育 / 作曲:松隈ケンタ]



04. BE READY

[作詞:JxSxK / 作曲:松隈ケンタ]



05. ZENSHiN ZENREi

[作詞:松隈ケンタ×JxSxK / 作曲:松隈ケンタ]



06. NATURAL BORN LOVERS

[作詞:アイナ・ジ・エンド / 作曲:松隈ケンタ]



07. I have no idea.

[作詞:竜宮寺育 / 作曲:松隈ケンタ]



08. WiTH YOU

[作詞:モモコグミカンパニー / 作曲:松隈ケンタ]



09. 狂う狂う

[作詞:セントチヒロ・チッチ / 作曲:松隈ケンタ]



10. MY WAY

[作詞:松隈ケンタ×JxSxK / 作曲:松隈ケンタ]



11. Beginning, End and Beginning

[作詞:アユニ・D / 作曲:松隈ケンタ]



12. STORY OF DUTY

[作詞:アイナ・ジ・エンド / 作曲:松隈ケンタ]



13. BROKEN

[作詞:JxSxK / 作曲:井口イチロウ]



14. STAR

[作詞:アユニ・D / 作曲:松隈ケンタ]

Blu-ray

「MTV Unplugged: BiSH」※メンバー6名によるオーディオコメンタリー収録

01. オーケストラ

02. VOMiT SONG

03. I’m waiting for my dawn

04. SMACK baby SMACK

05. DiSTANCE

06. NO SWEET

07. リズム

08. 遂に死

09. The Man Who Sold the World

10. FOR HiM

11. HiDE the BLUE

12. スーパーヒーローミュージック

13. BiSH-星が瞬く夜に-



MUSiC ViDEO

・STORY OF DUTY

・STAR -LYRiC ViDEO-

・STACKiNG

・BE READY

・STACKiNG -MAKiNG MOViE-

・BE READY -MAKiNG MOViE-