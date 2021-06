広島ホームテレビ『七夕カープ』がYouTubeチャンネルにて、七夕の夜に“勝鯉”を祈って7月7日に7時間ぶっ通しLIVEを行う。配信番組の視聴者が100人増えるごとに、チケット当選者も増加する企画となっている。

ライブ配信にはカープOB木下富雄、江草仁貴をゲストに招き、今季の戦いの振り返りや期待が高まる若鯉の注目ポイント、さらには五輪代表に選出された選手たちに期待することなど、カープ愛あふれるまったりトークを展開する。

また、メジャーリーガーも利用する最新技術を駆使して、木下・江草のスイング・投球フォームをスタジオで分析。“スマホで撮影した動画を送るだけ”で上達するためのフィードバックがもらえる「オンライン野球塾」を紹介。

そして、広島県産グルメをお取り寄せできる話題のサイトも紹介。そのほか、隙あらば“気になるあの人”に生電話してみたり、テレビ中継終わりで帰社したての実況アナの話を聞いてみたりと、ライブ配信ならではのぶっちゃけトークにも注目が集まる。

■エキシビションマッチ日程

7/27(火)18:00~ 広島 VS 日本ハム

7/28(水)18:00~ 広島 VS 日本ハム

7/30(金)18:00~ 広島 VS ロッテ

7/31(土)18:00~ 広島 VS ロッテ

■ライブ配信日時

7月7日(水)17:00~24:00

※7時間ぶっ通し



視聴ページ:YouTube勝ちグセ。Carpチャンネル