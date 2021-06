スーパーマン ブラックスーツver.がBD特典ベアブリックに！

『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』に登場するブラックスーツ姿のスーパーマンが、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になった。

同作のDC展限定Blu-rayセットの同梱特典となる。



2017年に公開された映画『ジャスティス・リーグ』は、スーパーマンやバットマンたちDCのヒーローが集結しチームを組む映画。だが製作が難航し、当初の監督だったザック・スナイダーは降板。

後に、公開作品ではカットされたスナイダー版のシーンが多く存在することが知られると、ファンからはスナイダー版の公開を望む声がわき起こった。ワーナー・ブラザースは検討の末、日本では2021年6月25日に、『ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット』を発売することを決定した。



ブラックスーツのスーパーマンはその『ザック・スナイダーカット』の方にのみ登場する存在である。



ちなみに今回のベアブリック、厳密に言うとブルーレイセットの商品名だが、ちょっと長い名前になっている。



なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である(超合金ベアブリックなど一部の例を除く)。

J JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements and trademarks of and (C) DC. Zack Snyder's Justice League (C) 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements (C) & TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s21) Story by CHRIS TERRIO & ZACK SNYDER and WILL BEALL Screenplay by CHRIS TERRIO.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

【DC展1,000セット完全限定】ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット ブルーレイセット(2枚組/日本限定ジム・リー作画コミックブック&オリジナルポストカードセット&ベアブリック スーパーマン ブラックスーツ Ver. 付)/ワーナー ブラザース ジャパン/9980円(税込)/2021年6月25日予約開始/限定版のブルーレイセットに付属するスーパーマンのベアブリック。

2021年6月25日(金)から六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー スカイギャラリーにて開催される特別総合展「DC展 スーパーヒーローの誕生」にて予約販売開始。DC展にて予約購入された方は8月下旬以降のお届けの予定。数量限定商品のため、在庫が無くなり次第販売は終了。1回の入場につき、1人1点までの購入制限。

※予約販売分に関しては送料が別途必要。

※1日の販売個数を制限する可能性あり。



メディコム・トイではスーパーマン以外にも数多くのキャラクターやデザインのベアブリックを発売している。ここではその新作情報をお届けしよう。



BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

copyright (C) 2001-2021 mintdesigns inc all rights reserved.

(C) 2021 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

(C) Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by Artestar, New York

(C) KAIJIN

(C) カメントツ/小学館

Minions Franchise (C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

(C) serinorica

(C)/(R)/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

(C) YOSHIMOTO KOGYO

BE@RBRICK SERIES 42/メディコム・トイ/各495円(税込)/2021年7月発売予定/ベアブリックのシリーズ第42弾。今回はミニオンや、『こぐまのケーキ屋さん』のこぐま店長などがラインナップ入り。

(C) Hajime Sorayama

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SERIES 42 Release Campaign Specianl Edition/メディコム・トイ/ノベルティ/2021年7月展開予定/メディコム・トイの直営店及び運営店である1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 42」を含む5000円(税込)以上購入の方に各店舗限定BE@RBRICKをプレゼント。数量限定、なくなり次第終了。

左から1/6計画、ソラマチ店、MEDICOM TOY PLUS、2G両店。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK モノクマ ラバーコート&フロッキー Ver. 100% & 400% /メディコム・トイ/1万7600円(税込)/2021年7月発売予定/ゲーム『ダンガンロンパ』シリーズに登場するモノクマをベアブリック化。黒い部分がラバーコート、白い部分がフロッキー加工になっている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、エビテン内のスパイク・チュンソフト ストア

(https://ebten.jp/spchun)にて発売予定。

TM & (C) 20th Television

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK RADIOACTIVE MAN 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2021年12月発売・発送予定/アニメ『The Simpsons』(邦題『ザ・シンプソンズ』)の劇中に登場する特撮ヒーロー・ラジオアクティブマンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) Disney

CRYSTAL DECORATE MICKEY MOUSE BE@RBRICK 400% R&W Ver./メディコム・トイ/82万5000円(税込・送料別)/2021年10月発送予定/LIGHTS STYLE社がクリスタルで、1品ずつ手作業でデコレーションしてミッキーマウスを再現したベアブリック。

オーダーメイドの受注生産で、月に数体しか生産できないため、発送に6カ月以上かかる場合あり。受注状況により、受注を停止する場合あり。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00より注文受け付け開始。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(R), TM, (C) Kellogg Co.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK TONY THE TIGER VINTAGE Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左)、5万2800円(右)(税込)/2021年12月発売・発送予定/シリアルでおなじみケロッグ社のキャラクター、トニー・ザ・タイガーをベアブリック化。クラシックスタイルの絵柄が再現されている。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(R), TM, (C) Kellogg Co.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SOOTY THE BEAR 400% /メディコム・トイ/1万780円(税込)/2021年12月発売・発送予定/かつてアメリカでケロッグ社が発売していた「PUFFA PUFFA RICE(パファパファライス)」のキャラクター、スーティー・ザ・ベアをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



(C)2021 by Paws, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK GARFIELD GOLD CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年12月発売・発送予定/コミック『ガーフィールド』の主人公ガーフィールドが、金メッキ仕様でベアブリックになった。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Breaking Bad Walter White (Chemical Protective Clothing Ver.) 1000%(左)、BE@RBRICK Breaking Bad Pink Bear 1000%/メディコム・トイ/各4万9500円(税込)/2021年12月発売・発送予定/2008年から放送開始されたアメリカのTVドラマ『ブレイキング・バッド』から、主人公ウォルター・ホワイトと、作品内で象徴的に登場するピンクの熊のぬいぐるみをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗及び、オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

BATMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC Comics. (s21)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BATMAN HUSH (Pencil Art Ver.) 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年6月発売予定/アメリカンコミックス・DCの『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)の線画を用いたベアブリック。バットマンとナイトウィングがこちらに向かって走ってくるシーンがセレクトされている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

(C) Sony Interactive Entertainment Inc. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DEATH STRANDING 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2021年11月発売・発送予定/ゲーム『DEATH STRANDING(デス・ストランディング)』のベアブリック。ゲーム内の背景と、象徴的な手形が再現されている。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 石川真澄「猫しぐさ 名採模様」100% & 400%/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年7月抽選受付予定/現代の浮世絵師と称される 石川真澄の作品を使ったベアブリック。猫柄の迷彩模様風になっている。

セブンネットショッピング(7net.omni7.jp)にて販売。

(問)セブンネットショッピング



(C)2021 The Coca-Cola Company. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos × Coca-Cola 1000% 東京/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2021年7月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)と「コカ・コーラ」のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗にて発売予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atmos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved. 1993/2021

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク BABY MILO(R) 2021/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/26万4000円(税込)/2021年7月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のキャラクターBABY MILO(R) (ベイビーマイロ(R) )を、木製家具の老舗カリモクが木製ベアブリックに仕上げたコラボアイテム。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、BAPE.com WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) Hajime Sorayama

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA x BAPE(R) CAMO SHARK GOLD / SILVER 100% & 400%/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各2万8600円(税込)/2021年7月発売予定/アーティスト空山基と、A BATHING APE(R)のコラボベアブリック。メッキ仕様で金と銀の2色あり。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKA及びA BATHING APE(R)正規取扱い店舗 & WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) Hajime Sorayama

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA x BAPE(R) CAMO SHARK GOLD / SILVER 1000%/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各16万2800円(税込)/2021年7月発売予定/空山基とA BATHING APE(R)のコラボベアブリック、こちらは1000%。同じくメッキ仕様で金と銀の2色あり。

2G TOKYO、2G OSAKA及びA BATHING APE(R)正規取扱い店舗 & WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) Hajime Sorayama

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK SORAYAMA x 2G GOLD Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、5万7200円(右)(共に税込)/2021年6月発売予定(左2点)、2021年7月発売予定(右)/空山基と2Gのコラボベアブリックの新色。

2G TOKYO、2G OSAKAにて発売予定。

BE@RBRICK TM &(C)2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION.All rights reserved.

BE@RBRICK 招き猫 白メッキ 発光 400%/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年7月発売予定/東京スカイツリー名物、日本の伝統をモチーフにした和のベアブリックの新作。BODYにはライトアップユニット搭載で、腹部の小判箇所がLED発光する。

東京スカイツリータウン・ソラマチ店にて販売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS GOLD CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSのロゴをあしらったベアブリック。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、なくなり次第終了。

NY@BRICK TM & (C) 2016-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

NY@BRICK カリモク ゼブラウッド 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2021年7月発売予定/ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK (ニャーブリック)の新作。カリモクの熟練職人により1品ずつハンドメイドで仕上げられる。全高約26センチ。

MEDICOM TOY PLUSにて発売。



ニャーブリックはベアブリックから発展して生まれたブロックタイプフィギュア。これに加え、ウサギ型のR@BBRICK(ラブリック)も存在する。

オリジナル柄を別にするとニャーブリックはネコ系キャラ、ラブリックはウサギ系キャラに使われることが多い。

ただしベアブリックは元キャラの属性を問わず使われるため、ニャーブリック、ラブリックがある今でも、ネコキャラやウサギキャラのベアブリックは作られている。



<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。