明治安田生命J3リーグ第13節が26日と27日に行われた。

FC岐阜は終盤に川西翔太が虎の子の1点を挙げ、鹿児島ユナイテッドFCに1-0で勝利。2試合ぶりの白星で首位をキープした。前節終了時点で2位のいわてグルージャ盛岡は、好調のY.S.C.C.横浜に0-2で敗れてリーグ戦4試合ぶりの黒星となった。

カマタマーレ讃岐と敵地で対戦したロアッソ熊本は、9分に獲得したPKを止められたものの、29分に髙橋利樹のヘディングゴールで先制する。後半開始早々の46分に讃岐が追いついたものの、熊本は83分に髙橋が勝ち越し点を挙げて2-1で勝利。熊本は4試合ぶりの白星で2位に浮上した。

ガイナーレ鳥取と敵地で対戦した福島ユナイテッドFCは、途中出場のトカチが65分に挙げた1点を守り抜いて1-0で勝利。熊本と同勝ち点「23」の3位につけている。

カターレ富山はFC今治と1-1でドロー。テゲバジャーロ宮崎は藤枝MYFCに1-2で敗れた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼6月26日(土)

いわてグルージャ盛岡 0-2 Y.S.C.C.横浜

藤枝MYFC 2-1 テゲバジャーロ宮崎

カターレ富山 1-1 FC今治

カマタマーレ讃岐 1-2 ロアッソ熊本

ガイナーレ鳥取 0-1 福島ユナイテッドFC

▼6月27日(日)

アスルクラロ沼津 0-1 AC長野パルセイロ

FC岐阜 1-0 鹿児島ユナイテッドFC

■順位表

1位 岐阜(勝ち点25/得失点差+9)

2位 熊本(勝ち点23/得失点差+5)

3位 福島(勝ち点23/得失点差+4)

4位 富山(勝ち点22/得失点差+5)

5位 岩手(勝ち点21/得失点差+6)

6位 宮崎(勝ち点20/得失点差+3)

7位 長野(勝ち点17/得失点差+10)

8位 八戸(勝ち点16/得失点差-1)

9位 鹿児島(勝ち点15/得失点差-1)

10位 YS横浜(勝ち点15/得失点差-3)

11位 藤枝(勝ち点14/得失点差-3)

12位 今治(勝ち点11/得失点差0)

13位 沼津(勝ち点10/得失点差-9)

14位 讃岐(勝ち点9/得失点差-9)

15位 鳥取(勝ち点8/得失点差-16)

■次節の対戦予定

▼7月3日(土)

16:00 今治 vs 鹿児島

18:00 富山 vs 岩手

19:00 鳥取 vs 沼津

▼7月4日(日)

13:00 八戸 vs 藤枝

15:00 YS横浜 vs 讃岐

15:00 宮崎 vs 福島

19:00 長野 vs 岐阜