村上春樹「ロマンティックな性格というか…」自身のラジオ番組「村上RADIO」で“ロシア人作曲家”を語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。6月27日(日)の放送は、「村上RADIO~クラシック音楽が元ネタ(ロシア人作曲家編)~」と題して、DJ村上さんが厳選した、クラシック音楽の旋律が取り入れられた名曲を、村上さんの解説付きでオンエア。今回はロシア人作曲家に絞り、アーティストも音楽ジャンルも異なるバラエティに富んだ、村上さんならではのユニーク選曲でお届けしました。この記事では、オープニングトークと前半4曲についてお話された概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。「村上RADIO」、こうして月に1度の放送でやっております。毎月、最終日曜日の夜にお送りしています。そうか、もう6月もおしまいなんですね。1年も半分くらい終わっちゃったんだ。なんか早いですよねえ……。このあと、もっと素敵な1年の後半部がやってくるといいんですが、どうでしょう?<オープニング>Donald Fagen「The Madison Time」今日はクラシック音楽が元ネタになっているポピュラー・ソングを特集します。でも、そういう曲はすごくたくさんあるので、今回は「ロシア人作曲家」のものに限ってみました。それでもけっこう数が多くて、うちからディスクをひと抱え持ってきました。さあ、どんなものがかかるでしょう? 今日は曲の合間に、みなさんからいただいたメールも、できるだけ多くご紹介したいと思います。さて、最初はラフマニノフ(1873年~1943年)の「ピアノ協奏曲第2番 第3楽章」からいきましょう。有名なメロディですね。まずボブ・ディランの歌う「Full Moon And Empty Arms」(満月なのに、僕の腕の中は空っぽ)。これはその昔、若き日のフランク・シナトラが歌ってヒットさせた曲ですが、それをディランがノスタルジックに歌い上げます。それから同じメロディを、ドゥワップ風に元気よく、ディック・カルーソが歌います。タイトルは「My One And Only Prayer」(僕のただひとつの祈り)」。同じメロディだけど、ずいぶん雰囲気が違ってます。どれくらい違うのか、続けて聴いてみてください。結構違いますよね、2曲でアレンジが。デヴィッド・リーン監督の「逢びき」っていう映画を、観たことはありますか? このラフマニノフのピアノ協奏曲第2番のメロディが、全編ずっとかかっています。とてもいい映画です。次はボロディンです(アレクサンドル・ボロディン:1833年~1877年)。これも2曲続けてかけます。まずは歌劇「イーゴリ公」より「韃靼人の踊り」。英語のタイトルは“Stranger in Paradise”(楽園の異邦人)、トニー・ベネットの歌で有名ですが、今日はジャズ歌手のシモーネ・コップマイヤーさんの歌で聴いてください。その昔、この曲のタイトルをもじって、ジム・ジャームッシュが「ストレンジャー・ザン・パラダイス」という映画を作りました。「楽園より奇妙なり」。これ、とてもかっこいい映画でしたね。機会があったら、ぜひ観てください。それからやはり、ボロディンの「弦楽四重奏曲第2番 第2楽章」のテーマをアレンジした「Baubles, Bangles And Beads」。(曲名は)ビーズだとか、そういうじゃらじゃらした装身具のことです。これもいろんな歌手が歌っていますが、コーラス・グループザ・カービィ・ストーン・フォーのものが1958年、ビルボード・ヒットチャートの50位まで上がりました。今日はそれを聴いてください。(クラシックが元ネタの曲は)フランス編とかいくらでもあるんだけど、絞らないとうまく選べない。ベートーヴェンとモーツァルトでも番組ひとつできるけどね。バッハでもできると思う。でも、ロシアの作曲家はやっぱりメロディアス。メロディがすごく大事ですよね。ロマンティックな性格というか……。<番組概要>番組名:村上RADIO~クラシック音楽が元ネタ(ロシア人作曲家編)~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:6月27日(日)19:00~19:55(※放送日時が異なる局があります)パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/