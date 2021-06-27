アニメ「天官賜福」日本語吹替版の追加キャストが発表された。
墨香銅臭によるファンタジー小説を原作とした「天官賜福」。オリジナル版は2020年10月より中国のbilibili動画で配信され、日本語吹替版は7月4日からTOKYO MXとBS11で放送される。裴茗（ペイ・ミン）役には諏訪部順一、裴宿（ペイ・シュウ）役には増田俊樹、半月（バンユエ）役には花澤香菜が名を連ねた。
アニメ「天官賜福」
放送
TOKYO MX：2021年7月4日（日）より毎週日曜日21:30～
BS11：2021年7月4日（日）より毎週日曜日22:30～
配信
ABEMA：2021年7月4日（日）より毎週日曜日21:30～（放送版）
Amazon Prime Video：2021年7月4日（日）より毎週日曜日22:30より配信開始（オリジナル版）
他配信サイト：2021年7月7日（水）より毎週水曜日12:00より配信開始（オリジナル版）
スタッフ
原作：墨香銅臭（モーシャントンシウ）
監督：李豪凌（リー・ハオリン）
キャラクターデザイン：イ・サンミ
サブキャラクターデザイン：キム・ミジン、 パク・ミンジョン、 ユ・ミンジ、 ホン・インス
シリーズ構成・脚本：春日幽鈴（チュンリーヨウリン）
音楽：楊秉音（ヤン・ビンイン）
アニメーション制作：絵夢動画
日本版制作：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ、 株式会社アニプレックス
キャスト
謝憐（シエ・リェン）：神谷浩史
三郎（サンラン）：福山潤
霊文（リンウェン）：日笠陽子
南風（ナンフォン）：古川慎
扶揺（フーヤオ）：小林千晃
裴茗（ペイ・ミン）：諏訪部順一
裴宿（ペイ・シュウ）：増田俊樹
半月（バンユエ）：花澤香菜
(c)bilibili