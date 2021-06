6月28日の食玩は鬼滅、プリキュアにライダーコンバージ！

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは2021年6月28日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「鬼滅の刃 ADVERGE MOTION2」。アニメ『鬼滅の刃』のデフォルメフィギュアだ。

緻密な造形と躍動感のあるアクションポーズで、キャラクターの魅力を再現している。

竈門炭治郎、竈門禰豆子、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎、猗窩座の全5種。5種1セットの「鬼滅の刃 ADVERGE MOTION2 セット」も販路限定で同時発売される。

各全高約5.5センチ。

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」、煉獄杏寿郎の「煉」は「火+東」が正しい表記となる。



続いては「トロピカル~ジュ!プリキュア ぷりきゅ~とハウスシリーズ おさかなたちのゆうえんち」。アニメ『トロピカル~ジュ!プリキュア』がモチーフになっている。全種合体すると、大きな海モチーフのゆうえんちが完成。

別売りの「トロピカル~ジュ!プリキュア ぷりきゅ~と」と一緒に遊ぶこともできる。各種にはぷりきゅ~と柄のプレートドールが付属する。

キュアサマーとくるるんのアーチ、キュアコーラルとくらげの観覧車、キュアパパイアとかめのジューススタンド、キュアフラミンゴとおさかなのゴーカート、ローラとイルカのティーカップの全5種。

5種合体時全高約22.5センチ。



お次は「ポケモンキッズ 目指せ!マスターズエイト編」。テレビアニメ『ポケットモンスター』に登場するポケモンやトレーナーを再現したミニソフビだ。

「ポケモンセンター型収納BOX GET キャンペーン」の対象商品になっている。

リザードンなど全15種。

各全高約5センチ。



仮面ライダーシリーズからは「CONVERGE KAMEN RIDER 21」が登場。独特の体型にディテールを凝縮(コンバージ)したデフォルメフィギュアだ。

今回はシークレット2種を含むラインナップになっている。

仮面ライダーセイバー エレメンタルプリミティブドラゴン、仮面ライダー最光 エックスソードマン、仮面ライダーエスパーダ ランプドアランジーナ、仮面ライダーサウザー、仮面ライダーディケイド コンプリートフォーム、シークレットA、シークレットBの全7種。

各全高約5.5センチ。



起き上がりこぼしのようなナッツ型のフォーマットに様々なキャラクターをのせたコレクションアイテム「クーナッツ」の新作は「クーナッツ サンリオキャラクターズ なかよしワールド」。

サンリオキャラクターが世界各国のモチーフを着たデザインになっている。

ハローキティ 日本など全14種。

各全高約4センチ。



「『ディズニー ツイステッドワンダーランド』色紙ART」は、人気アプリゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のミニ色紙。水彩画タッチの描き下ろしデフォルメイラストを使用。

豪華金色箔押し仕様3種を含むラインナップになっている。

リドル・ローズハートなど、全16種。

各13.5×12センチ。



「モンストウエハースEX3」も発売。人気スマホアプリ『モンスターストライク』のメタリックプラカード入りだ。

ビジュアルレアカード2種は描きおろしイラストを収録。

メタリックカード12種、ブラックレアカード6種、ストライクレアカード10種、ビジュアルレアカード2種の全30種。

各約8.3×5.6センチ。



最後は「鬼滅の刃 日輪刀コレクション2」。アニメ『鬼滅の刃』のキャラクター達が使う刀などを再現したミニチュアで、刀は納刀・抜刀が可能。

クリアカード1枚と、刀とカードを飾れる刀架が付属。炭治郎以外は、AとBはカードのみ異なり、刀・口枷は同じものになっている。

竃戸炭治郎A・B、竃戸禰豆子A・B、煉獄杏寿郎A・B、胡蝶しのぶA・B、栗花落カナヲA・Bの全10種。

各全長約9.65~11.1センチ。

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」、煉獄杏寿郎の「煉」は「火+東」が正しい表記となる。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)Pokémon

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)石森プロ・東映

(C)2021SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.612161 S/F・G

(C) Disney

(C)XFLAG