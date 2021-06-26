TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」の主題歌情報が発表された。

これは本日6月26日に行われたライブイベント「アニパチ-Anime Carnival-」で発表されたもの。オープニング主題歌は水沢愛佳役の増田里紅、清瀬優役の本郷里実、水沢彩佳役の相良茉優、鷺沼梨子役の北守さいか、高木尚美役の汐入あすか、柳田薫子役の森山由梨佳、小野真美役の青山吉能からなるチームプラオレ！が歌う「ファイオー・ファイト！」、エンディング主題歌はMay’nが歌う「オレンジ」が使用される。放送情報も更新され、TOKYO MX、群馬テレビ、サンテレビ、テレビ愛知、信越放送、青森放送、北海道文化放送、BS日テレでも放送されることがわかった。なおゲーム版「プラオレ！～SMILE PRINCESS～」の主題歌は、鈴木このみが歌う「Glorious Day」に決定した。

TVアニメ「プラオレ！～PRIDE OF ORANGE～」

2021年10月より、ABEMA、TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ、サンテレビ、テレビ愛知、信越放送、青森放送、北海道文化放送、BS日テレほかにて放送・配信予定

スタッフ

原作：プラオレ！メディアミックスパートナーズ（CyberAgent / EXNOA）

原作キャラクターデザイン：Craft Egg

原作衣装デザイン：Craft Egg

製作総指揮・エグゼクティブプロデューサー：落合雅也（CyberAgent / CAAnimation）

エグゼクティブプロデューサー：東條寛（EXNOA）

ゼネラルプロデューサー：田中宏幸（CyberAgent / CAAnimation） 、村上浩一（EXNOA）

プロデューサー：村上貴志（CyberAgent / CAAnimation）、瀧田弘（EXNOA）

監督：安齋剛文

シリーズ構成：待田堂子

アニメーションキャラクターデザイン：田中紀衣

音響監督：藤田亜紀子

アイスホッケー設定考証：H.C.栃木日光アイスバックス

音楽：MONACA、木皿陽平（StrayCats）

アニメーション制作統括：山田良輔（C2C）

アニメーションプロデューサー：早坂一将（C2C）

アニメーション制作：C2C

協力：栃木県、日光市、株式会社下野新聞社、株式会社とちぎテレビ、株式会社エフエム栃木、CRT栃木放送、株式会社新朝プレス

キャスト

水沢愛佳役：増田里紅

清瀬優役：本郷里実

水沢彩佳役：相良茉優

鷺沼梨子役：北守さいか

高木尚実役：汐入あすか

柳田薫子役：森山由梨佳

小野真美：青山吉能



米山千奈：東城日沙子

菊池樹里：青木瑠璃子

浮田志乃：鈴木愛奈

平野るな：松井恵理子

獅子内湊：星ノ谷しずく

藤代もな：高瀬くるみ



久賀セイコ：相羽あいな

飯原有香：伊藤美来

貝原さちえ：後藤彩佐

山中依里：三森すずこ

吉池えま：徳井青空

照屋理央：大関英里

マヤ・ウォーカー：上坂すみれ