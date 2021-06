占い師・Love Me Do、今年の運気アップ術を指南「“いと”がつく言葉を口に出すこと」

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。6月19日(土)の放送は、星野源さんと新垣結衣さんの結婚も予言した話題の占い師・Love Me Doさんがゲストに登場。2021年後半の世の中と高槻かなこの運気を占ってくれました。Love Me Doさんの占い法は、著書「幸せを運ぶ10の龍の育て方 手のひらで龍を覚醒させよう」(サイゾー)にも書かれている「龍神占術」。生年月日から自分の龍=守護龍を導きだし、龍のパワーを得るための方法を伝授します。ちなみに高槻の守護龍は“救の龍”。その影響で、高槻の性格は「とても几帳面で細かくて世話好き」「ちょっと頑固」なのだそう。続いて占ってくれたのは、2021年後半の日本の運気の流れ。今年は水瓶座が12年に一度の幸運期に入っているので、水瓶座の人の活躍が目立つそう。さらに5月半ば~7月いっぱいは、幸運の星が魚座に移るため、現在は魚座の人の運気が上昇中。8月には、再び水瓶座に運気が戻っていくそうです。高槻:ちなみに私は天秤座なんですけど、天秤座は今年どうですか?Love Me Do:今年は、自分の新たな居場所が見つかる年です。高槻:なんとなく分かるような気もする。Love Me Do:ここから後半に向けて、何か自己アピールをしていくことが大切です。それで“癒し”がテーマになっているので、クラゲの動画を観ると運気が上がります。高槻:えー!? クラゲで癒されますか?Love Me Do:見たことないでしょう?高槻:見たことない。“水族館にいるなー”くらいの感じです。Love Me Do:クラゲは不老不死の要素があるので、見ているとパワーをもらえますね。さらに今年、世の中全体では漢字に“いとへん”がつく人が注目されるそうです。今年の干支は“丑年”。“丑”にいとへんをつけると“紐”の字になり、2021年全体のテーマである“繋がる”に通じます。最近、加藤“綾”子さん、新垣“結”衣さんなど、名前の漢字にいとへんが付く方の結婚が続いたのも、“いとへん”パワーが関係しているのだとか。さらに“いと”がつく言葉、「いとをかし」などを口に出すことで運気をアップさせます。Love Me Do:例えば、この番組の終了間際やコメントの最後に「“いとをかし”と言う」とか。高槻:(自分の)曲名にも“いと”ってつけていこうかな?Love Me Do:中島みゆきさんの「糸」を歌ったりとかね。高槻:運気が上がる! それは有益な情報ですね。今年は“運の流れが悪いな”っていうときは「糸」を絶対にかけます!番組後半では、さらに高槻の性格や運勢を深掘りしました。Love Me Doさんが占った高槻の性格は?Love Me Do:そうですね……“孤独”です。高槻:ドキッ! ……そうかもしれない。Love Me Do:人前では、すごく明るく振る舞うんだけど、どこか寂しさや孤独があったり、1人の時間がないと生きていけない人。高槻:確かにそうかもしれないです。Love Me Do:そして……相手を立てるのが上手。だから気を使って疲れていそう。高槻:あ! 私、同じことを言われたことがあります。Love Me Do:なので、“こう言ったほうが喜ばれるんじゃないか”“こういう意見を求めているんじゃないか”って相手の顔色を伺わずに、全部自分で決めちゃっていいと思います。高槻:そうなりたいなぁ~。そして“自分を変えたい”という高槻に、こんなアドバイスが!Love Me Do:人が変われるのは、26歳と29歳。高槻:29歳だったら、私は2022年です。来年が29になる年なので。Love Me Do:ここ(人が29歳になる年)は“サターンリターン”と言われていて、人生で苦しい方向に向かうのが正解です。高槻:へぇー!Love Me Do:逆に、このときに変わらなかったら、一生変われないです。高槻:例えばダイエットとか、そういうのも、その年にしないと変われないですか?Love Me Do:そうですね。起業するならこことか、離婚するならこことか。高槻:いま聞いておいて良かったです、26歳は過ぎちゃったので。Love Me Do:リスナーの方で29歳を過ぎた方にも、もう一度チャンスが来るんですよ。高槻:いつだろう?Love Me Do:42歳なんです。そして、42歳も過ぎちゃった方、最後にもう1回あるんですよ。それが59歳です。高槻:還暦前! いい情報を聞きました。私も変わりたいと思っているので、29歳の年は頑張ろうと思います!<番組概要>番組名:高槻かなこのROYAL Nightパーソナリティ:高槻かなこ放送日時:毎週土曜 26:30~27:00/ FM大阪 毎週土曜28:00~28:30番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/royalnight