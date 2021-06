己龍・九条武政「逆に文句が返ってくることもある」楽曲制作の裏話に言及

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月19日(土)の放送では、5人組バンド・己龍(きりゅう)からギターの九条武政さんが登場! 6月23日(水)に発売された、己龍7枚目のフルアルバム『曼珠沙華(まんじゅしゃげ)』についてお伺いしました。逹瑯:7枚目のアルバムですが、どんなふうに仕上がりましたか?九条:ラジオで全曲流れたらいいなぁって思えるぐらいの本当に自信作です。逹瑯:いいんだよ? ラジオで一言も喋らずに、フルで全部流しても(笑)。九条:ハハハハ(笑)。逹瑯:(冒頭に)「『JACK IN THE RADIO』始まりました! 今日は己龍の曲を全部流します! よろしくお願いします!」って言って、最後だけ「それではJACK IN THE 告知です」みたいな感じでお送りするのも、俺はすごく楽でいいなぁ(笑)。九条:アハハハ! でも苦情がすごそう(笑)。逹瑯さんの声が聞きたい方もいるから……。逹瑯:俺はめっちゃ楽でいいんだけどな(笑)。そうなんだ、自信作なんだね。九条:ぜひぜひ、いろんな方に聴いていただきたい。逹瑯:あともう1つ、収録事前アンケートに書いてある「音のお掃除をしっかりしました」ってどういうことですか?九条:これは、ちょっとかわいく答えたんですけど、己龍のコンポーザーって、僕と(酒井)参輝(Gt.)でやるんですけど、参輝って、わりと感覚的にアレンジをするから、音がぶつかる瞬間とかがちょいちょいあるんですよ。逹瑯:うん。九条:なので、今回のアルバム制作で特に気を付けたのは、ヴォーカルのメロディだったりコード進行もそうなんですけど、できているフレーズを半音ずらしたり全音ずらしたり、そういうのを細かく聴きながら整理して作っていった感じです。なので、「音のお掃除」かなって(笑)。逹瑯:「整理整頓」ってことだね。掃除だとなくなっちゃうからね。九条:ハハハハ(笑)。もちろんなくした音もあります。逹瑯:それを武政が“バー"ってやるの?九条:僕は自分のギター(のパート)を弾いているとき、「あ、こことここの音はぶつかっているな」って気づけるので、音を録って「こうしたほうがいいんじゃないか」って(メンバーに言う)。逹瑯:それで、「こうしたよ」って言うと「これでいいじゃん!」みたいな感じで返ってくるの?九条:そうです、そうです。いやだったら、逆に文句が返ってくることもあるので。逹瑯:そうなんだ。そういうやり取りをずーっとして(曲を作って)いるわけね。九条:そうですね。◎6月26日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、ZIGZOから髙野哲さん(Vo&Gt)が登場します! どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack