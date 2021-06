『BATMAN: HUSH』版ハーレイ・クインが可動フィギュアに！

アメリカンコミックスであるDCの『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場するハーレイ・クインが、メディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になって発売される。



ハーレイ・クインはバットマンの宿敵ジョーカーに心酔し、彼の相棒となっている女性ヴィラン(悪役)。

元々はアニメ版のオリジナルキャラクターだったが、評判が良かったためコミックスに逆輸入されてレギュラー化した。実写版で主演映画が作られるほどの人気キャラクターだ。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s21)

MAFEX HARLEY QUINN(BATMAN: HUSH Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年4月発売予定/特徴的なハーレクイン(道化師)風の赤黒衣装と白い肌(設定上は化粧によるもの)を再現。全高約15センチ。

表情パーツは頭部丸ごと変える方式で3種。ハンマーパーツ、ジャンピングシューズ付属。



MAFEXはアメコミ、特撮映画、アニメなどのキャラクターを数多くラインナップしている。

ここではその新製品情報をお届けしよう。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX CAPTAIN MARVEL (Endgame Ver.) /メディコム・トイ/9680円(税込)/2022年4月発売予定/映画『Avengers: Endgame』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)に登場したキャプテン・マーベルをアクションフィギュアで再現。全高約15センチ。

表情パーツ(頭部)は2種。各種エフェクトパーツも豊富に付属する。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics.(s21)

MAFEX BATMAN (THE NEW BATMAN ADVENTURES)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年8月発売予定/アクションフィギュア。アニメ『The New Batman Adventures』版のバットマンを再現。マントパーツは直立時の固定タイプと、布製可動タイプが付属。武器としてバットラングとグラップルガンも付いている。全高約16センチ。

頭部はマスク状態と、正体であるブルース・ウェインの素顔の2種。

(C) 2021 MARVEL

MAFEX GAMBIT (COMIC Ver.)/メディコム・トイ/9680円(税込)/2021年7月発売予定/マーベルコミックス『X-MEN』シリーズから、X-MENの一員ガンビットをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

破壊エネルギーを込めたカード(日本で言うトランプ)のエフェクトパーツ各種付属。武器として棒が付属し、こちらにもエフェクトパーツをセットできる。

布製のロングコートは着脱可能で、端にワイヤーが入れてあり、ある程度形状を固定できる。

表情パーツは2種。全体が赤く光った目、無精髭も再現されている。

(C)2021「シン・ウルトラマン」製作委員会 (C)円谷プロ

MAFEX ウルトラマン/メディコム・トイ/6600円(税込)/2021年7月発売予定/映画『シン・ウルトラマン』に登場するウルトラマンをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

初代ウルトラマンのスーツアクターであった古谷敏をイメージした、細身で長身なスタイルが再現されている。スペシウム光線のポーズなどに対応した手首パーツが付属する。



『シン・ウルトラマン』のウルトラマンはカラータイマーがないデザインになっている。そのためMAFEXでもカラータイマーは造形されていない。



>>>MAFEX新作の画像を全部見る(画像61枚)



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。