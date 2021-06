『シナモロール』がおこづかいを守る！「シナモロールBANK」

ロングセラー貯金箱「いたずらBANK」を始めとした玩具・雑貨を製造しているシャインより、サンリオのシナモロールと一緒に楽しく貯金ができる貯金箱「シナモロールBANK」が発売されることが決定! シナモロールがあなたのおこづかいをきちんと管理してくれます♪



2001年にサンリオから誕生した白い子犬の男のコのキャラクター「シナモロール」は大人気キャラ。

公式Twitterのフォロワー数は60万人を超え、2020年、2021年のサンリオキャラクター大賞にて、2年連続で第1位を獲得するなど、多くのファンに支持されている。



そんな「シナモロール」が、楽しく可愛く貯金ができる「いたずらBANK」シリーズにやってきた!



雲の形のお皿にお金を置くと、お返事をしてシナモンが登場!

器用な耳を使ってお金を取って隠れちゃうぞ。

16種類の台詞が収録されており、組み合わせによって256種類のおしゃべりを楽しむことができる。



楽しくてかわいいギミックで、コインを入れるたびにニコニコできちゃいそうだ。

コインは500円硬貨で約40枚収納可能となっている。



商品サイズはW120mm×H90mm×D100mm、別売りのアルカリ単三電池2本を使用する。

価格は3278円(税込)で、商品のお取り扱いは国内の玩具・雑貨取扱いの販売店、販売サイトにて行われてる。



プレゼントにもインテリアにもばっちりな、楽しい貯金箱なので、ぜひお手元にお迎えください!



