ブンデスリーガは25日、2021-22シーズンの日程を公式サイトで発表した。

2021-22シーズンのブンデスリーガは、2021年8月13日から2022年5月14日にかけて行われる予定。開幕節では、一足早い13日にボルシアMG対バイエルンという注目カードが実現することとなり、MF鎌田大地とMF長谷部誠の所属するフランクフルトは、昨年上位を争ったドルトムントと対戦することとなった。

21-22シーズンのブンデスリーガの開幕戦カードは以下の通り。

■第1節(★は8月13日に開催、それ以外のカードは8月14日または15日に開催)

ボルシアMG vs バイエルン ★

ドルトムント vs フランクフルト

ヴォルフスブルク vs ボーフム

ウニオン・ベルリン vs レヴァークーゼン

シュツットガルト vs グロイター・フュルト

マインツ vs ライプツィヒ

アウクスブルク vs ホッフェンハイム

ビーレフェルト vs フライブルク

ケルン vs ヘルタ・ベルリン