〜子どもたちが明るい未来を掴み取るきっかけを提供〜 公民連携子どもの居場所「子どもＬＯＢＢＹ」オープンイベントを開催！ 門真市

新型コロナウイルス感染拡大により、４月に開催を予定していた門真市の公民連携子どもの居場所「子どもLOBBY（ロビー）」オープニングイベントが、2021年６月25日（金曜日）午前11時から、イズミヤ門真店３階（門真市新橋町３番1-101号）で行われた。



子どもLOBBYは、主に子どもたちが自らの未来を切り拓くための力を育むことを目的とする施設。

株式会社エイチ・ツー・オー商業開発、株式会社海洋堂、イケア・ジャパン株式会社IKEA鶴浜、ゆでたまご事務所、NPO法人全世界空手道連盟新極真会大阪東部支部、BODYMAKER株式会社、株式会社アカカベといった企業が門真市と事業連携協定を締結し、イメージアップ及び物品寄附での協力をはじめ、子どもと保護者、その他子どもに関わる人たちに向けに、①非認知能力向上プログラム、②子どもの居場所・保護者相談支援、③子どもへのキャリア教育イベントの開催等、公民連携での取り組みが予定されている。