原作版『ロボット刑事』Kがソフビになって登場！

石ノ森章太郎が描いた原作版『ロボット刑事』のKが、メディコム・トイの展開する「東映レトロソフビコレクションEX」シリーズでソフビ化されることになった。



『ロボット刑事』は、石ノ森章太郎の漫画および東映による特撮作品。ロボット捜査官Kの活躍を描く。両作品は同時平行に展開しておりそれぞれの独自性も強いが、一般的には漫画版を原作として扱う。

東映レトロソフビコレクションは、石ノ森作品に限らず東映特撮作品のヒーローや怪人などをレトロデフォルメでソフビ化するシリーズ。EXはその番外編で、東映特撮に関連する漫画作品のキャラクターをソフビ化している。

(C) 石森プロ・東映

K(原作版)/メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年11月下旬発送予定/原作版『ロボット刑事』の主人公Kをソフビ化。特撮版より幅広い鼻など原作版の特徴を再現。あまりデフォルメは施されておらず、作中に近いプロポーションになっている。全高約30センチ。

原型はハマハヤオが担当。敵組織R・R・K・K(ロボットレンタル株式会社)のジャッカル(ヤマイヌ)の頭部が付属する。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



メディコム・トイでは『ロボット刑事』以外にも各種ソフビを展開・プロデュースしている。ここではその新作情報をお届けしよう。

(C) 石森プロ・東映

トドギラー、エイドクガー、スカイゼル(グレートパンチ Ver.)、グランゼル(グレートパンチ Ver.)/メディコム・トイ/各8580円(左2点)、各9680円(右2点)(共に税込)/2021年11月発送予定/こちらは通常の東映レトロソフビコレクションの新作。左2点は『仮面ライダー』のショッカー怪人、右2点は『宇宙鉄人キョーダイン』の主役ヒーローだ。各全高約24センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 石森プロ・東映 (C) さいとう・たかを・東映

シオマネキング、シラキュラス、ウミウシゲ/メディコム・トイ/各4950円(税込)/2021年11月発送予定/やや小さいミドルサイズの東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。左、中は『仮面ライダー』のショッカー怪人、右は『超人バロム・1』のドルゲ魔人だ。各全高約15センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(ゴジラ2000 ミレニアム版)2期/メディコム・トイ/1万3200円(税込)/2021年9月発送予定/ソフビ作家・安楽安作によるアイテム。『ゴジラ2000 ミレニアム』のゴジラをレトロデフォルメで再現。全高約26センチ。

メディコム・トイ運営オンラインストア各店舗にてにて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月10日(土)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

(C) 楳図かずお/小学館

楳図かずおシリーズ モクメ (原作版)/メディコム・トイ/9900円(税込)/2021年12月発送予定/楳図かずおの漫画『ねがい』に登場する動く人形モクメをソフビ化。『ねがい』は映像化もされているが、今回のソフビは原作版を再現したものになっている。全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。

Sinbad and the Eye of the Tiger TM & (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

GIANT MINOTAUR(REAL COLOR)/メディコム・トイ/2万4200円(税込)/2021年12月発送予定/映画『Sinbad and the Eye of the Tiger』(邦題『シンドバッド虎の目大冒険』)に登場する人造ミナトンをソフビ化。劇中同様の金色で塗装されている。全高約32センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年6月24日(木)00:00から2021年7月31日(土)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



レトロ系のソフビでは24センチ前後の大きさのものをスタンダードサイズと呼ぶ。これは最初期の怪獣ソフビで一般的だったサイズだ。

スタンダードより小さなものにミドルサイズ、大きなものにキングサイズ、ジャンボサイズ、ビッグサイズなどがあるが、これらの定義はメーカーにより様々で必ずしも統一されていない。ミドルサイズも11センチ前後のものから、「東映レトロソフビコレクションM」のような16センチのものまで幅があるのが実状である。



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。