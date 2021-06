米津玄師「死神」MV不吉な時間に公開、約3時間で100万回再生

米津玄師が、2021年6月16日発売のシングル『Pale Blue』に収録されている「死神」のMVを6月24日22:13に公開。2時間48分で100万再生を達成した。



「死神」MVの監督は、米津とは初タッグとなる、アートディレクター・永戸鉄也。古典落語の演目である「死神」をモチーフに制作されており、MVの舞台は落語の寄席。噺家をはじめ、死神、観客、全ての役を米津本人が演じており、噺家の演技指導は、柳亭左龍が手がけた。



また、MVは6月24日16時13分(PM4時13分)にプレミア公開が始まり、6時間後の22時13分に公開。プレミア公開の時刻は、「4=死」とタロットカードの数字の意味でもある「13=死神」に由来し、MV公開時間は、「22=タロットカードの数」「13番目のカード=死神」という設定。不吉な時間での公開となった。さらに、同楽曲は、6月25日0時より各配信サイトにてフル配信が開始されている。



・監督 永戸鉄也 コメント:

5年前、歌舞伎町の中華屋で呑んだ時に” いつか何か一緒にできたら ”と話したことを覚えている。



落語は好きで聴いたり、たまに一人寄席に行ったりしていた。初めて楽曲を聞いた夜、噺家たちの名演” 死神 ”の動画を観て眠りについた。朝、目覚めた時にバラバラと映像の骨格が組み上がり、情景や衣装が見えて、演者の姿、その顔が見えてきた。物の数分で脳内に映像が出来上り、それがループ再生される不思議な感覚だった。



” MV死神 ”の依頼がきた時、それは当たり前のことなんだけど、色々な人の縁を伝って繋がり進んできたし、5年経ち本当にその時が来たんだと、そして改めて、その時々を振り返ってみた。



米津くん またいつかやろうね





<リリース情報>





Illustration by 米津玄師



米津玄師

11th Single『Pale Blue』



発売日:2021年6月16日(水)

https://reissuerecords.net/paleblue/

CD(全形態共通)

収録曲:

1. Pale Blue(TBS系金曜ドラマ『リコカツ』主題歌)

2. ゆめうつつ(日本テレビ系『news zero』テーマ曲)

3. 死神

DVD(「リボン盤(初回限定)」のみに収録)

1. 「感電」 Music Video

2. 「カムパネルラ」 Music Video

3. 「カナリヤ」 Music Video

米津玄師 2020 Event / STRAY SHEEP in FORTNITE

4. 迷える羊

5. 感電

6. SPOT

■商品形態

パズル盤(初回限定):パズル型ジャケット+CD

価格:2000円(税抜)

品番:SECL-2670~71

リボン盤(初回限定):7inch紙ジャケ+CD+DVD

価格:1800円(税抜)

品番:SECL-2672~73

通常盤:CD

価格:1100円(税抜)

品番:SECL-2674

■法人特典(共通)

「Pale Blueフレグランス」

※特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典が付かない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認下さい。

■商品販売サイト一覧

https://smej.lnk.to/PaleBlue_CD



