3月25日に福島県双葉郡楢葉町のJヴィレッジでグランドスタートを迎えた東京2020聖火リレー。6月26日、27日には山梨県を回る。ここでは山梨県の聖火リレールートとランナー、交通規制などについて紹介する。

山梨県の聖火リレールート

山梨県の聖火リレーは、6月26日・27日の2日間にわたって行われる。1日目は県南西部の南部町から出発し、身延町・甲斐市や南アルプス市・北杜市などをリレーした後、甲府市でセレブレーションを実施する。2日目は笛吹市から出発し、ぶどう作りが盛んな甲州市、忍野八海で有名な忍野村、富士河口湖町、鳴沢村などを巡り、富士吉田市でセレブレーションを行う。

みどころは、世界文化遺産の富士山をはじめ、南アルプスや八ヶ岳などの美しい山並み、山梨県の約8割を占める豊かな森林、日本遺産に認定されたぶどう畑が織りなす風景など。

山梨県の聖火ランナーは、落語家の三遊亭小遊三さん、シンガーソングライターの宮沢和史さん、プロレスラーの武藤敬司さん、女優の白須慶子さんなどが決定している。

■1日目 : 6月26日

南部町：アルカディア南部総合公園(8:59)～南部橋東(9:11)

身延町：天白大善神社付近(9:57)～身延橋東詰交差点付近(10:09)

早川町：赤沢宿入口の旅館前(10:30)～妙福寺第二駐車場(10:46)

富士川町：青柳町公民館付近(11:15)～鰍沢警察入口交差点付近(11:27)

市川三郷町：市川三郷町市川大門地区内(12:10)～NTT電信柱(上野392)付近(12:23)

中央市・昭和町：田富郵便局付近(14:10)～常永小学校北交差点付近(14:43)

甲斐市・南アルプス市：竜王西小学校南信号付近(15:20)～桃ノ丘団地入口信号西付近(16:09)

北杜市：五町田交差点付近(17:18)～北杜市高根総合支所付近(17:39)

韮崎市：一ツ谷交差点付近(18:39)～歯科医院前(19:00)

甲府市：自治研修センター東交差点付近(20:09)～山梨県庁噴水広場(20:40)

セレブレーション会場：甲府市 山梨県庁噴水広場

■2日目 : 6月27日

笛吹市・山梨市：笛吹市役所春日居支所(8:17)～山梨市下石森1178(9:05)

甲州市：菱山小学校前信号手前70m付近(9:58)～車両退避場付近(10:24)

富士山：富士山五合目バス停付近(11:00)～富士山五合目展望広場(11:07)

上野原市：上野原高校入口交差点付近(11:49)～日本生命上野原支所前(12:07)

大月市：大月市役所付近(14:07)～駒橋交差点付近(14:25)

都留市：県道24号線立体付近(15:16)～踏切手前130m付近(15:34)

西桂町：中央道立体交差付近(16:17)～福善寺付近(16:30)

忍野村：忍野八海バス停三叉路東の民宿前(17:00)～おみやげ店大型駐車場前(17:10)

富士河口湖町：東恋路交差点付近(18:08)～ふれあいセンター前信号付近(18:29)

鳴沢村：大田和の町村境付近(19:10)～鳴沢駐在所付近(19:21)

富士吉田市：クリニック前(20:14)～富士山パーキング(20:40)

セレブレーション会場：富士吉田市 富士山パーキング

■交通規制について

聖火リレー開催に伴い、ルートおよびルート直近の道路では、長時間にわたり車両の通行が禁止となる。路線バスなどに一部、運休・迂回運行、遅れが生じる場合もあり。自転車、歩行者のルート横断も規制される。