POP UP PARADEに表情豊かな『鬼滅の刃』善逸＆伊之助！

リアライズは、6月22日(火)~7月8日(木)までの期間中、アニメ・漫画専門ECサイトであるキャラデパで『POP UP PARADE 鬼滅の刃 我妻善逸、嘴平伊之助 ABS&PVC 塗装済み完成品(製造メーカー:グッドスマイルカンパニー)』の予約販売を開始した。



『鬼滅の刃』は、集英社ジャンプコミックスより刊行中の吾峠呼世晴による漫画作品。『週刊少年ジャンプ』2016年11号(2016年2月15日発売)より連載開始し、同誌2020年24号(2020年5月18日発売)にて惜しまれながら完結を迎えた。

2019年4月よりTVアニメ化され、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、そして時折描かれるコミカルなシーンも人気を博し、国内のみならず、全世界で大きな話題となった。

そして2020年10月16日より、TVアニメ ”竈門炭治郎 立志編” に続く物語 ”無限列車編” が劇場アニメーションとして公開され、2021年にはTVアニメ ”遊郭編” の放送が決定しているなど、年齢性別問わず圧倒的な人気を誇る作品だ。



そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズ。



今回は『鬼滅の刃』より、我妻善逸と嘴平伊之助が登場!

鬼と対峙し拳を握る姿の表情豊かな善逸と、両腕で日輪刀を構え今にも動き出しそうな伊之助。これまでに登場している「POP UP PARADE 竈門炭治郎」「POP UP PARADE 竈門禰豆子」と並べて、さらに『鬼滅の刃』の世界観を楽しむことができる。



本商品は7月8日(木)まで予約受付中、10月発売予定だ。



※禰豆子の「禰」は「ネ」+「爾」が正しい表記。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable