BTSが6月22日にベストアルバム「BTS, THE BEST」の発売を記念したオンラインショーケースイベント「BTS, THE BEST - special online showcase」を開催した。

配信プラットフォーム・SHOWROOMを通じて実施された「BTS, THE BEST - special online showcase」には「BTS, THE BEST」を購入者の中から抽選で選ばれたARMY(BTSファンの呼称)が参加。7人は韓国から中継で出演し、MCの古家正亨との軽快なトークやライブパフォーマンスを行った。

トークパートでBTSは“ベスト”にかけた話題を展開。RMは“THE BEST ARCHIVEMENT”(達成できたこと)として「最近2本のひまわりを育てているんですが、その1本が元気がなかったのですが、今朝その1本が元気になっていてうれしかった。それが最近のTHE BEST ARCHIVEMENTです」と語った。JINは“THE BEST CHOICE”(最高の選択)として「このショーケースを実施するか否かを話し合ったときに、やることを選んだのがベストチョイスでした」と率直な思いをトークテーマに絡めてコメント。J-HOPEは“THE BEST MOMENT”(最高だった瞬間)として「デビュー8周年記念で行ったオンラインファンミーティングがとても幸せでした」と述べ、Vも「何よりも今この瞬間が“THE BEST MOMENT”だと思います」とひさしぶりのリアルタイムでのオンラインイベントの開催を喜んだ。

ベストアルバム収録楽曲の話になると、それぞれが印象深い日本語楽曲の話に。JIMINは「『Crystal Snow』が印象的。ARMYの皆さんとMUSTER(ファンミーティング)で歌った曲でもありますし、とても好きな曲」と話す。SUGAはまだARMYの前で披露していない「Stay Gold」を挙げ、「いつか皆さんと一緒に歌って幸せな記憶ができたらと思います」と語った。JUNG KOOKは自身が楽曲制作に参加し、back numberとコラボレーションした日本最新曲「Film out」について「この歌は“ラララ”だけのガイドをいただいたときからメロディがとてもよく歌ってみたいと思いました。曲作りにも参加したので印象的な曲です」とコメント。そしてBTSは最後に「Film out」を熱唱。「状況がよくなったら会いに行くのでそれまで健康でいてください」とARMYにメッセージを送った。