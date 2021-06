電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」より『コミック版 BanG Dream!』『よんこま すたぁらいと』『カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト』などが配信される。

『コミック版 BanG Dream!』

今回、電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて『コミック版 BanG Dream!』『よんこま すたぁらいと』『カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト』といったブシロードメディア作品が多数配信される。

現在配信されているのは『BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー 』『BanG_Dream! 星の鼓動』『RAiSe! The story of my music』『アナザーヴァンガード 星導のアスカ』『「おそ松さん」公式アンソロジーコミック「4コ松さん」』『カードゲームしよ子』。

今後配信されるのは、『カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション』『カードファイト!! ヴァンガード外伝 光の剣士』『カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト』『コミック版 BanG Dream! バンドリ』『ファイヤーレオン 新日本プロレス篇』『ぷちゴナビス』『まけるな!! あくのぐんだん!』『まんが DE 絶唱しんふぉぎあ』『みにヴぁん ハイ!!』『よんこま すたぁらいと』『ラクエンロジック パラドクスツイン』となっている。

(C)Mami Kashiwabara (C)バンドリ!プロジェクト (C)BUSHIROAD MEDIA