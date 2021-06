スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてTVアニメ『ご注文はうさぎですか? BLOOM』のコラボガチャを開催中。

ム『D4DJ Groovy Mix』×『ご注文はうさぎですか? BLOOM』コラボ

コラボメンバーは、Happy Around!の愛本りんく、大鳴門むに、ココア、チノ 。コラボガチャでは、「★4[Happy◎ほっとここあ]愛本りんく(+ココア)」「★4[天邪鬼◎カプチーノ]大鳴門むに(+チノ)」が登場する。開催期間は7月8日23:59まで。

さらに、ゲーム内「リズムゲーム画面」をカスタマイズできる限定クラブアイテムが登場。ディスクスキンにはTVアニメ『ご注文はうさぎですか? BLOOM登場するキャラクターがデザインされている。コラボ交換所期間は7月15日23:59まで。』

