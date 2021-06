メディコム・トイ25周年エキシビション7月22日より表参道ヒルズで

メディコム・トイは、設立25周年を記念した展示会「MEDICOM TOY 25th ANNIVERSARY EXHIBITION」を2021年7月22日から7月25日まで、表参道ヒルズのスペース オーにて開催する。



メディコム・トイは日本のトイメーカー。クマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)、1/6スケール可動フィギュアのRAH(リアルアクションヒーローズ)、16センチ級の可動フィギュアMAFEX(マフェックス)などを展開。またTシャツや雑貨などのアパレル系アイテムも発売している。

日本のみならず世界中にファンが多く、ハイターゲット系ホビー界に独自の存在感を示しているメーカーだ。



毎年、新製品+過去製品を展示する「MEDICOM TOY EXHIBITION」を開催。2020年はオンライン開催となったが、今回は例年通りリアル会場での開催となっている。



メディコム・トイ 25周年/BE@RBRICK 20周年となる本年は、長らくメディコム・トイと共に数々のアイテムを生み出してきたアーティスト・空山基が、それぞれのアニバーサリーロゴをデザイン。

その記念すべきロゴの世界観を落とし込んだエキシビションのコンセプトは、”パリの架空の移動遊園地” 。美しく幻想的な装飾が施された会場内では、アイテムの展示はもちろん、来場者を楽しませるアトラクションが用意されるという。



また「BE@RBRICK IRON MAN MARK III 100% & 400%」などの開催記念商品も発売される。イベント販売終了後、メディコム・トイ運営オンラインストア各店他での発売も予定しているとのことだ。



BE@RBRICK(ベアブリック)は100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合100%である。



(C) 2021 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK IRON MAN MARK III 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/映画『IRON MAN』(邦題『アイアンマン』)に登場したアイアンマンマーク3をベアブリックで再現。数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK DARTH VADER (Rogue One Ver.) Chrome Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万7600円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/映画『Rogue One: A Star Wars Story』(邦題『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』)に登場したダース・ベイダーを、メッキ仕様でベアブリック化。数量限定発売、なくなり次第終了。

※本商品はNASA(アメリカ航空宇宙局)の正式許諾を受け製作されております。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

EARTH BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左)、5万2800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/NASA Image Library が保有する地球スキャンデータをウォータープリント(水圧転写印刷)したベアブリック。背中にはスペースシャトル初ミッション STS-1 コロンビアのミッションマーク入り。数量限定発売、なくなり次第終了。

Photo Image for BE@RBRICK : Copyright (C) 2021 Dover Publications. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK 葛飾北斎「神奈川沖浪裏」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」をウォータープリントしたベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。

OFFICIAL LICENCED BY SOCIÉTÉ DEXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL

(C) Tour Eiffel illuminations Pierre Bideau

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK EIFFEL TOWER GOLDEN GOWN Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)5万2800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/エッフェル塔のベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) mastermind JAPAN

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK mastermind JAPAN GOLD 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万9800円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2021年7月発売予定/ファッションブランドmastermind JAPAN(マスターマインド・ジャパン)デザインのベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク 寄木 1000%/メディコム・トイ/88万円(税込)/2021年7月発売予定/木製家具の老舗カリモクによる木製ベアブリック。数量限定発売、なくなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク 寄木 2nd 400%/メディコム・トイ/14万800円(税込)/2021年7月発売予定/こちらもカリモクによる木製ベアブリック。「BE@RBRICK カリモク 寄木 1000%」とはサイズだけでなく、寄木のサイズも異なる。数量限定発売、なくなり次第終了。

(C) 2021 MEDICOM TOY

The MEDICOM TOY 25th Anniversary logo and BE@RBRICK 20th Anniversary logo are designed by HAJIME SORAYAMA.

BE@RBRICK DISPLAY BLISTER BOARD MEDICOM TOY 25th ANNIVERSARY LIMITED EDITION/メディコム・トイ/2750円(税込)/2021年7月発売予定/100%ベアブリックを45体収納・展示できるケース。前面はクリアフルカバーにて落下や汚れを防止。H54×W41.5センチ。

(C) 2021 MEDICOM TOY

The MEDICOM TOY 25th Anniversary logo is designed by HAJIME SORAYAMA.

MEDICOM TOY 25th MANUAL VOLUME IV/メディコム・トイ/5940円(税込)/2021年7月発売予定/メディコム・トイから2016年以降にリリースされた約7500点のアイテムを収録したカタログ。B5版。各界著名人のインタビュー、ヒストリーなど盛り沢山。空山基のアートワークをベースに、メタリックマテリアルを使用した豪華上製本仕様。



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



<メディコム・トイからのメッセージ>

四半世紀──。

1996年、バブル経済が崩壊して間もない社会状況の中、メディコム・トイは東京都渋谷区で産声を上げました。

この25年間、世界中のエンターテイメントの垣根はドラスティックに取り払われていきました。

インターネットの爆発的な普及とそこに並列するアーカイヴは膨大で、アニメ・マンガ、アート、音楽、ファッションなど、ハイカルチャーからユースカルチャーまで、あらゆるコンテンツが相対化され、解体されていく時代でした。

振り返ると、メディコム・トイは「トイ」を媒体とし、ときにラジカルに、ときに直観的に、様々なカルチャーを融合・再構築していく役割の一端を担ってきたのではないかと思います。

そうして作り上げた新たな形のエンターテイメントカルチャーと、そして "自分たちがほしいものをつくる" という変わらぬ信念とともに、私たちは次なる時代を目指します。

ぜひとも会場にて、メディコム・トイの歴史と集大成を回顧していただき、新作アイテムではグローバルなエンターテイメントをお楽しみください。

四半世紀に感謝を込めて、お届けします。