「儲かる方法を売ります」若者の被害急増…若新雄純「無限連鎖講の仕組みを知れば騙されない」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月3日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、若者の間で広がっている「お金儲けの方法、高額購入で若者の被害急増」について取り上げました。若者の間で現在、「お金儲けの方法が得られる」と謳った情報を信じて、その情報が入ったとされるUSBやアプリなどを高額で購入してしまう被害が急増しています。国民生活センターによると、2020年度のトラブル相談件数は、10~20代が45%を占めていることからも、若い世代に被害が広がっていることが見て取れます。「これをやれば誰でも簡単に稼げる」「副業で稼げます」といった類の、いわゆる“お金儲け”にまつわる情報を謳った広告がインターネット上などにあふれ、被害やトラブルが後を絶ちません。若新は、このような情報に騙されないようにするために「どうせインチキに決まっているから、やめたほうがいい」と頭ごなしに拒否するのではなく、「ちゃんと仕組みを教えたほうがいい」と声を大にします。その仕組み=騙しのからくりを知らないからこそ、「“もしかしたら、この話は本当かも!?”と思ってしまう。仕組みを知れば騙されないはず」とキッパリ。若新いわく、そのやり口は古典的で「数十年変わっていない」と言い、最も典型的なパターンとして「無限連鎖講(ねずみ講)」の仕組みを紹介。例えば、「あなたも必ず稼げる方法を教えます」という情報を5万円で購入すると、そこには「この話(情報)をこのまま2人以上に勧めてください」といった内容がまわりくどく書かれている。現時点では5万円のマイナスです。それを取り戻すには、誰か1人にこの情報を売らなければ、元手がマイナスのまま。さらに自分が儲けを得るには、2人以上に売らなければプラスにはなりません。仮に2人に売れたとして、購入した2人も同様に次なる人に売ることになり、これが無限に連鎖していくというものです。ただし、あたりまえですが、人間の数は無限ではないので、どこかで終わりが来て、最後の人たちは誰にも勧めることできず損をして終了となります。若新は、「手を変え品を変え(この手法と)同じようなことをネットでもやっていて、複雑に演出されている」と説明。例えば、この情報を人に売るときに、「私と同じことをすればいい」と言っても信ぴょう性がなく、怪しまれてしまうのがオチです。そこで、「突然ブランド品を身につけたり、いい車に乗ってみたり、『この方法(商材)を買ったおかけで、生活が激変した』と言って(裏では)自己投資する」と演出例を紹介します。例えば、相手を信じ込ませるために、自分が着飾るためのブランド品を50万円分購入したとすると、その情報との合計出費は55万円に。儲けを出すためには、この5万円の情報を12人以上に売らなければなりません。自分が羽振りのいい様子をまわりに向けて演出することで「あの人はその方法で稼いでいるらしい」と信ぴょう性が増したように錯覚させて、高額な情報を売るという仕組みです。自己投資に費やした分を回収するために、多くの人に売らなければならず、「インターネットがない時代には、身近な友達に勧めるしかなかったので、友達を失いやすかった」と若新。しかし、インターネットの登場によって「自分の友達ではない人に、SNSなどでまるで自分が儲かっているかのように生活を演出し、そのノウハウを売れるようになった」と解説。そして、この無限連鎖講は「“悪い意味”でSNSとの相性がよかった」とも。自分の顔見知りに当たるよりも、インターネットのほうが、拡散力があるのは歴然。拡散力が強い分、多くの人にその情報が一瞬で広まりますが、その後も“外側”だけを変えて、“違うものに見せかけて売る”という手口を繰り返します。若新は「なぜ、無限連鎖講はずっとなくならないかと言うと、悪い意味で(その手法は)大発明で、SNSとの相性もよかった。連鎖の終盤まできてそれ以上広まらなくなったら、また別の切り口で再スタート。でも、この仕組みさえ最初からわかっていれば、誰も騙されないはず。学校などでちゃんと教えてあげればいいのに」と注意を促しました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286