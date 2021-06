明治安田生命J1リーグ第19節の6試合が23日に各地で行われた。

横浜F・マリノスはサガン鳥栖とホームで対戦。63分、マルコス・ジュニオールがドリブルで持ち運び、エリア手前からシュート。これが相手に当たってコースが変わり横浜FMが先制に成功した。さらに終了間際の87分、レオセアラのスルーパスに抜け出した和田拓也がダイレクトでクロスを送ろうとすると、キックに失敗してボールはゴール方向に。GKの不意を突く形でこれが思わぬ追加点となった。横浜FMはこのまましっかりと試合を締め2-0で勝利。名古屋を交わし2位に浮上した。

18位に沈む柏レイソルは浦和レッズをホームに迎えた。7戦勝利が無く、浮上のきっかけを掴みたかったが先制したのは浦和だった。宇賀神友弥のゴールでリードを手にすると、81分には柴戸海のゴールで追加点。0-2で敗れた柏は黒星を重ねた。

第19節の試合結果と順位表、また第20節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼4月14日(水)

川崎フロンターレ 3-1 アビスパ福岡

名古屋グランパス 1-0 サンフレッチェ広島

▼6月2日(水)

湘南ベルマーレ 0-0 ガンバ大阪

▼6月23日(水)

ヴィッセル神戸 5-0 横浜FC

ベガルタ仙台 2-3 清水エスパルス

柏レイソル 0-2 浦和レッズ

横浜F・マリノス 2-0 サガン鳥栖

徳島ヴォルティス 0-1 FC東京

大分トリニータ 0-0 鹿島アントラーズ

■順位表

1位 川崎(勝ち点55/得失点差+36)

2位 横浜FM(勝ち点37/得失点差+19)

3位 名古屋(勝ち点37/得失点差+9)

4位 神戸(勝ち点34/得失点差+11)

5位 鳥栖(勝ち点33/得失点差+13)

6位 浦和(勝ち点31/得失点差+2)

7位 鹿島(勝ち点29/得失点差+8)

8位 広島(勝ち点29/得失点差+3)

9位 福岡(勝ち点29/得失点差+1)

10位 FC東京(勝ち点28/得失点差-3)

11位 札幌(勝ち点25/得失点差+4)

12位 C大阪(勝ち点23/得失点差+2)

13位 湘南(勝ち点21/得失点差-2)

14位 徳島(勝ち点19/得失点差-8)

15位 清水(勝ち点18/得失点差-7)

16位 仙台(勝ち点15/得失点差-17)

17位 G大阪(勝ち点14/得失点差-7)

18位 柏(勝ち点14/得失点差-12)

19位 大分(勝ち点13/得失点差-18)

20位 横浜FC(勝ち点7/得失点差-38)

■第20節の対戦カード

▼5月12日(水)

G大阪 1-2 広島

川崎 2-2 仙台

▼6月27日(日)

18:00 横浜FC vs 清水

18:00 徳島 vs 横浜FM

18:30 鹿島 vs 札幌

19:00 浦和 vs 福岡

19:00 FC東京 vs 大分

19:00 湘南 vs 柏

▼7月17日(土)

19:00 C大阪 vs 神戸

19:00 鳥栖 vs 名古屋